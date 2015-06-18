芝加哥期市：CBOT大豆期货连升三日，至5月12日来最高

路透芝加哥6月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四升至5 月12日来最高，交易商称因投资人担心美国中西部部分农田积水蒸发的速 度过慢，无法播种，尽管预报称气温将升高，天气将更为干燥。 大豆期货已连升三日，为4月底来最长升势。 近月大豆期货升幅超过远月。中西部河道水位较高，令向美国墨西哥 湾地区的大豆输送放缓，导致出口市场供应紧张。 交易商指出，空头回补令升势扩大。 豆粕期货走坚，而豆油期货下滑，因投资人进行作多豆粕/作空豆油 的套利交易。现货市场交易员称豆油供应充裕。 7月豆油期货稍早上涨，但在40日移动均线切入位遭遇技术阻力。 近月豆粕期货触及4月6日来最高。 美国农业部周四早公布，最近一周出口旧作大豆13.29万吨，符合预 估，出口新作大豆53.2万吨，高于预期。 7月大豆期货合约 收升8-3/4美分，报每蒲式耳9.77-3/4美元。 7月豆粕合约 收高2.9美元，报每短吨326.6美元。7月豆油合约 跌0.60美分，报32.25美分。 今日CBOT大豆预估成交量为303,031口，豆粕为106,881口，豆油为12 7,962口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)