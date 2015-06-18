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市场报道 | 2015年 6月 19日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货连升三日，至5月12日来最高

路透芝加哥6月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四升至5
月12日来最高，交易商称因投资人担心美国中西部部分农田积水蒸发的速
度过慢，无法播种，尽管预报称气温将升高，天气将更为干燥。
    
    大豆期货已连升三日，为4月底来最长升势。
    
    近月大豆期货升幅超过远月。中西部河道水位较高，令向美国墨西哥
湾地区的大豆输送放缓，导致出口市场供应紧张。
    
    交易商指出，空头回补令升势扩大。
    
    豆粕期货走坚，而豆油期货下滑，因投资人进行作多豆粕/作空豆油
的套利交易。现货市场交易员称豆油供应充裕。
    
    7月豆油期货稍早上涨，但在40日移动均线切入位遭遇技术阻力。
    
    近月豆粕期货触及4月6日来最高。
    
    美国农业部周四早公布，最近一周出口旧作大豆13.29万吨，符合预
估，出口新作大豆53.2万吨，高于预期。
        
    7月大豆期货合约 收升8-3/4美分，报每蒲式耳9.77-3/4美元。
    
    7月豆粕合约 收高2.9美元，报每短吨326.6美元。7月豆油合约
 跌0.60美分，报32.25美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为303,031口，豆粕为106,881口，豆油为12
7,962口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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