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市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货劲扬1.8%，因播种放慢

路透芝加哥6月22日 - 美国大豆期货周一跳涨，触及5月12日以来最高，交易商称，因豆粕劲扬，以及担忧中西部过度降水不仅导致播种放缓，还会威胁已播种作物的生长状况。

市场担忧阿根廷Rosario谷物出口港的工人将举行罢工，这将会导致该港口的大豆付运放慢，进而提振对美国大豆出口的需求，这进一步支撑大豆期价。不过，工会与港口营运商正在磋商中。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 升穿20日波林格区间的高端。该近月合约 在过去五个交易日中有四日上涨。

大豆期货收在日高附近。

CBOT豆粕期货触及4月1日以来最高，受助于早盘升穿100日移动均线后出现的技术性买盘。

豆油期货也走坚。CBOT-7月豆油合约 升穿40、50和200日移动均线。

一波空头回吐也支撑大豆、豆粕和豆油期货。

分析师预计，美国农业部周一下午公布的报告将显示，截至6月21日当周，大豆生长优良率将下降2个百分点，至65%。

大豆播种完成率预计为92%，较之前一周高出仅5个百分点。

7月大豆期货合约 收升18美分，报每蒲式耳9.89-1/2美元。

7月豆粕合约 收高10.5美元，报每短吨333.6美元。7月豆油合约 涨0.37美分，报32.92美分。

今日CBOT大豆预估成交量为277,214口，豆粕为149,373口，豆油为118,336口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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