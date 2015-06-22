芝加哥期市：CBOT大豆期货劲扬1.8%，因播种放慢

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透芝加哥6月22日 - 美国大豆期货周一跳涨，触及5月12日以来最高，交易商称，因豆粕劲扬，以及担忧中西部过度降水不仅导致播种放缓，还会威胁已播种作物的生长状况。
市场担忧阿根廷Rosario谷物出口港的工人将举行罢工，这将会导致该港口的大豆付运放慢，进而提振对美国大豆出口的需求，这进一步支撑大豆期价。不过，工会与港口营运商正在磋商中。
指标芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 升穿20日波林格区间的高端。该近月合约 在过去五个交易日中有四日上涨。
大豆期货收在日高附近。
CBOT豆粕期货触及4月1日以来最高，受助于早盘升穿100日移动均线后出现的技术性买盘。
豆油期货也走坚。CBOT-7月豆油合约 升穿40、50和200日移动均线。
一波空头回吐也支撑大豆、豆粕和豆油期货。
分析师预计，美国农业部周一下午公布的报告将显示，截至6月21日当周，大豆生长优良率将下降2个百分点，至65%。
大豆播种完成率预计为92%，较之前一周高出仅5个百分点。
7月大豆期货合约 收升18美分，报每蒲式耳9.89-1/2美元。
7月豆粕合约 收高10.5美元，报每短吨333.6美元。7月豆油合约 涨0.37美分，报32.92美分。
今日CBOT大豆预估成交量为277,214口，豆粕为149,373口，豆油为118,336口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同