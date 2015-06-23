芝加哥期市：CBOT旧作大豆合约走软，新作合约上扬

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
路透芝加哥6月23日 - 美国大豆期货周二大多收跌，交易商称，受累于现货市场疲弱，以及少量的获利了结。
但跌幅受限，因担忧种植面积减少和作物生长状况恶化。
对作物生长状况和播种延迟的担忧支撑新作合约小涨。
豆粕和豆油期货也走低。
美元走强重压大豆及大豆产品市场。
指标CBOT-7月大豆期货 在隔夜交易中升至4月2日来最高，后触及位于200日移动均线的阻力位，自2014年6月30日以来该合约就未曾升穿过该技术位。
CBOT近月豆粕合约 触及3月13日以来最高、
美国中西部地区大豆现货基差走低，受累于一波农户卖盘。但河流沿岸的现货基差最为疲弱。
豆粕现货市场的基调也相当疲弱，加工商因大豆供应增加而增产。
美国农业部周一下午公布，截至6月21日当周，美国大豆种植完成率仅为90%。五年均值为95%。
大豆生长优良率从之前一周的67%降至65%。
7月大豆期货合约 收跌2美分，报每蒲式耳9.87-1/2美元。
7月豆粕合约 收挫1.7美元，报每短吨331.9美元。7月豆油合约 跌0.10美分，收报32.82美分。
今日CBOT大豆预估成交量为344,507口，豆粕为164,858口，豆油为125,236口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。