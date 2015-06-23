芝加哥期市：CBOT旧作大豆合约走软，新作合约上扬

路透芝加哥6月23日 - 美国大豆期货周二大多收跌，交易商称，受累于现货市场疲弱，以及少量的获利了结。

但跌幅受限，因担忧种植面积减少和作物生长状况恶化。

对作物生长状况和播种延迟的担忧支撑新作合约小涨。

豆粕和豆油期货也走低。

美元走强重压大豆及大豆产品市场。

指标CBOT-7月大豆期货 在隔夜交易中升至4月2日来最高，后触及位于200日移动均线的阻力位，自2014年6月30日以来该合约就未曾升穿过该技术位。

CBOT近月豆粕合约 触及3月13日以来最高、

美国中西部地区大豆现货基差走低，受累于一波农户卖盘。但河流沿岸的现货基差最为疲弱。

豆粕现货市场的基调也相当疲弱，加工商因大豆供应增加而增产。

美国农业部周一下午公布，截至6月21日当周，美国大豆种植完成率仅为90%。五年均值为95%。

大豆生长优良率从之前一周的67%降至65%。

7月大豆期货合约 收跌2美分，报每蒲式耳9.87-1/2美元。

7月豆粕合约 收挫1.7美元，报每短吨331.9美元。7月豆油合约 跌0.10美分，收报32.82美分。

今日CBOT大豆预估成交量为344,507口，豆粕为164,858口，豆油为125,236口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)