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市场报道 | 2015年 6月 25日 星期四 05:13 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌第二日，因技术性卖盘及豆粕期货走软

路透芝加哥6月24日 - 美国大豆期货周三连跌第二日，交易商称因技
术性卖盘及豆粕期货走软打压。
    
    豆粕期货收低1.2%，交易商指因在近月合约 本周稍早触及3月
中来最高后出现获利了结，且现货市场疲弱。
    
    豆油期货走强，受到空头回补支撑。7月豆油期货 在海外市场
下滑，之后在50日移动均线切入位寻获支撑，周三7月豆油升穿30日和40
日移动均线切入位。
    
    分析师预计，周四早美国农业部将公布最近一周旧作大豆出口销售10
-20万吨，之前一周为13.2931万吨。新作大豆出口销售25-50万吨，之前
一周为53.2042万吨。
    
    7月大豆期货合约 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳9.81-3/4美元。
    
    7月豆粕合约 收挫3.9美元，报每短吨328美元。7月豆油合约<B
ON5>升0.45美分，收报33.27美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为264,215口，豆粕为105,798口，豆油为15
2,036口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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