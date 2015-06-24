芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌第二日，因技术性卖盘及豆粕期货走软

路透芝加哥6月24日 - 美国大豆期货周三连跌第二日，交易商称因技 术性卖盘及豆粕期货走软打压。 豆粕期货收低1.2%，交易商指因在近月合约 本周稍早触及3月 中来最高后出现获利了结，且现货市场疲弱。 豆油期货走强，受到空头回补支撑。7月豆油期货 在海外市场 下滑，之后在50日移动均线切入位寻获支撑，周三7月豆油升穿30日和40 日移动均线切入位。 分析师预计，周四早美国农业部将公布最近一周旧作大豆出口销售10 -20万吨，之前一周为13.2931万吨。新作大豆出口销售25-50万吨，之前 一周为53.2042万吨。 7月大豆期货合约 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳9.81-3/4美元。 7月豆粕合约 收挫3.9美元，报每短吨328美元。7月豆油合约<B ON5>升0.45美分，收报33.27美分。 今日CBOT大豆预估成交量为264,215口，豆粕为105,798口，豆油为15 2,036口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)