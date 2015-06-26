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市场报道 | 2015年 6月 27日 星期六 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，降雨支撑远月合约

路透芝加哥6月26日 - 美国大豆期货周五收高，近月合约在触及3月2
日来最高后，尾盘遭遇获利了结缩减涨幅。
    
    远月合约走坚，因美国主要种植区降雨过度，带来支撑。
    
    强降雨有令完成播种的地区产量减少的风险，还可能使农户进一步推
迟完成播种，令整体种植面积减少。
    
    豆粕期货受空头回补带动上涨，豆油期货因技术性卖盘拖累下滑。7
月豆油期货 连续第三日未能守住20日移动均线支撑位。
    
    交易商还指出，在下周二美国农业部发布种植和库存报告前，有仓位
调整动作。
        
    7月大豆期货合约 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳10.02美元，本周
升2.9%，连升第五周，为10月来最长升势。
    
    7月豆粕合约 收升4.6美元，报每短吨341.3美元，本周大涨5.3
%。7月豆油合约 跌0.14美分，收报33.22美分，本周升2.1%。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为459,938口，豆粕为157,000口，豆油为16
2,749口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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