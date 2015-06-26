芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，降雨支撑远月合约

路透芝加哥6月26日 - 美国大豆期货周五收高，近月合约在触及3月2 日来最高后，尾盘遭遇获利了结缩减涨幅。 远月合约走坚，因美国主要种植区降雨过度，带来支撑。 强降雨有令完成播种的地区产量减少的风险，还可能使农户进一步推 迟完成播种，令整体种植面积减少。 豆粕期货受空头回补带动上涨，豆油期货因技术性卖盘拖累下滑。7 月豆油期货 连续第三日未能守住20日移动均线支撑位。 交易商还指出，在下周二美国农业部发布种植和库存报告前，有仓位 调整动作。 7月大豆期货合约 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳10.02美元，本周 升2.9%，连升第五周，为10月来最长升势。 7月豆粕合约 收升4.6美元，报每短吨341.3美元，本周大涨5.3 %。7月豆油合约 跌0.14美分，收报33.22美分，本周升2.1%。 今日CBOT大豆预估成交量为459,938口，豆粕为157,000口，豆油为16 2,749口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)