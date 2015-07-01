芝加哥期市：CBOT大豆期货从六个月高位回落，受累于获利了结

路透芝加哥7月1日 - 美国大豆期货周三走低，从周二触及的六个月高位回落，交易商称，因一波获利了结。

但跌幅受限，因市场担忧降雨将限制大豆的种植面积，且土壤湿度过度将最终导致减产。

芝加哥期货交易所(CBOT)-8月大豆合约 收在日低之上。据称技术支撑位在20日波林格区间的高端。

豆油期货也走低，受累于技术性卖盘和原油市场回落。

CBOT-8月豆油期货 盘中跌穿位于20日、30日和40日移动均线的关键支撑位。

豆粕期货收盘小涨，近月合约 触及1月12日以来最高，交易商称，受助于做多豆粕/作空豆油的套利交易。

分析师预计，美国农业部周四上午将公布，最近一周出口销售旧作大豆10-20万吨，销售新作大豆15-35万吨。

7月大豆期货合约 收跌12-1/4美分，报每蒲式耳10.44美元。

7月豆粕合约 收高0.3美元，报每短吨359.80美元。7月豆油合约 跌0.55美分，报33.01美分。

今日CBOT大豆预估成交量为284,353口，豆粕为105,380口，豆油为109,091口。(完)

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