芝加哥期市：CBOT大豆期货从六个月高位回落，受累于获利了结

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥7月1日 - 美国大豆期货周三走低，从周二触及的六个月高位回落，交易商称，因一波获利了结。
但跌幅受限，因市场担忧降雨将限制大豆的种植面积，且土壤湿度过度将最终导致减产。
芝加哥期货交易所(CBOT)-8月大豆合约 收在日低之上。据称技术支撑位在20日波林格区间的高端。
豆油期货也走低，受累于技术性卖盘和原油市场回落。
CBOT-8月豆油期货 盘中跌穿位于20日、30日和40日移动均线的关键支撑位。
豆粕期货收盘小涨，近月合约 触及1月12日以来最高，交易商称，受助于做多豆粕/作空豆油的套利交易。
分析师预计，美国农业部周四上午将公布，最近一周出口销售旧作大豆10-20万吨，销售新作大豆15-35万吨。
7月大豆期货合约 收跌12-1/4美分，报每蒲式耳10.44美元。
7月豆粕合约 收高0.3美元，报每短吨359.80美元。7月豆油合约 跌0.55美分，报33.01美分。
今日CBOT大豆预估成交量为284,353口，豆粕为105,380口，豆油为109,091口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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(编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。