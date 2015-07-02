芝加哥期市：CBOT大豆期货在独立日假期周末前涨跌互见

路透芝加哥7月2日 - 美国大豆期货周四窄幅波动，涨跌互见，盘中 交投震荡，交易商称对美国长周末假期的作物天气状况不确定，抵消了在 本周触及六个月高位后的获利了结拖累。 投资人担心美国中西部南部地区天气过度潮湿，给市场带来支撑，且 本周美国农业部公布的库存和种植数据小于预期。 利空方面，一些预报称本周末在土壤湿度饱和的伊利诺伊州、印第安 纳州和俄亥俄州天气将转干。 Informa Economics将今年美国大豆产量预估由38.71亿蒲式耳下调至 38.08亿。 美国农业部报告，截至6月25日该周净取消1.03万吨2014/15年度美国 大豆出口，2015/16年度美国大豆净出口12.75万吨。 美国农业部还报告，周度出口销售2014/15年度美国豆粕8.71万吨，2 015/16年度豆粕17.66万吨。2014/15年度豆油出口5,300吨。 7月大豆期货合约 收高1-1/4美分，报每蒲式耳10.45-1/4美元。 7月豆粕合约 收低2.4美元，报每短吨357.4美元，在周三触及 数月高位后遭遇获利了结。7月豆油合约 升0.35美分，报33.36美分 。 今日CBOT大豆预估成交量为212,838口，豆粕为84,258口，豆油为87, 511口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)