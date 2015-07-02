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市场报道 | 2015年 7月 3日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货在独立日假期周末前涨跌互见

路透芝加哥7月2日 - 美国大豆期货周四窄幅波动，涨跌互见，盘中
交投震荡，交易商称对美国长周末假期的作物天气状况不确定，抵消了在
本周触及六个月高位后的获利了结拖累。
    
    投资人担心美国中西部南部地区天气过度潮湿，给市场带来支撑，且
本周美国农业部公布的库存和种植数据小于预期。
    
    利空方面，一些预报称本周末在土壤湿度饱和的伊利诺伊州、印第安
纳州和俄亥俄州天气将转干。
    
    Informa Economics将今年美国大豆产量预估由38.71亿蒲式耳下调至
38.08亿。
    
    美国农业部报告，截至6月25日该周净取消1.03万吨2014/15年度美国
大豆出口，2015/16年度美国大豆净出口12.75万吨。
    
    美国农业部还报告，周度出口销售2014/15年度美国豆粕8.71万吨，2
015/16年度豆粕17.66万吨。2014/15年度豆油出口5,300吨。
    
    7月大豆期货合约 收高1-1/4美分，报每蒲式耳10.45-1/4美元。
    
    7月豆粕合约 收低2.4美元，报每短吨357.4美元，在周三触及
数月高位后遭遇获利了结。7月豆油合约 升0.35美分，报33.36美分
。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为212,838口，豆粕为84,258口，豆油为87,
511口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 李军; 审校 母红)

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