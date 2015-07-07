芝加哥期市：CBOT大豆延续跌势，因美国作物生长状况回稳及宏观经济忧虑

路透芝加哥7月7日 - 美国大豆期货周二连续第四个交易日下跌，交易商称因美国作物生长状况回稳，且担心希腊和中国的宏观经济问题。

中国股市再度下挫给全球商品市场带来新的压力，特别是金属和能源。中国是最大的大豆买家。

美国农业部公布，美国大豆优良率为63%，持平于之前一周，且高于市场预期均值。

新作11月大豆 跌穿10美元心理支撑位，为一周来首次。

现货月豆油期货 重挫3.8%，为11月来最大单日跌幅，跟上本周原油的跌势。

豆粕期货跟随大豆期货下滑。

7月大豆期货合约 收跌31-3/4美分，报每蒲式耳10.02美元。

7月豆粕合约 收低4.5美元，报每短吨349.9美元。7月豆油合约 跌1.23美分，报31.41美分。

今日CBOT大豆预估成交量为283,361口，豆粕为106,013口，豆油为189,335口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)