芝加哥期市：CBOT大豆延续跌势，因美国作物生长状况回稳及宏观经济忧虑

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥7月7日 - 美国大豆期货周二连续第四个交易日下跌，交易商称因美国作物生长状况回稳，且担心希腊和中国的宏观经济问题。
中国股市再度下挫给全球商品市场带来新的压力，特别是金属和能源。中国是最大的大豆买家。
美国农业部公布，美国大豆优良率为63%，持平于之前一周，且高于市场预期均值。
新作11月大豆 跌穿10美元心理支撑位，为一周来首次。
现货月豆油期货 重挫3.8%，为11月来最大单日跌幅，跟上本周原油的跌势。
豆粕期货跟随大豆期货下滑。
7月大豆期货合约 收跌31-3/4美分，报每蒲式耳10.02美元。
7月豆粕合约 收低4.5美元，报每短吨349.9美元。7月豆油合约 跌1.23美分，报31.41美分。
今日CBOT大豆预估成交量为283,361口，豆粕为106,013口，豆油为189,335口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。