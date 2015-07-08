芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，触及一周低点后出现逢低承接

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥7月8日 - 美国大豆期货周三收高，交易商称在跌至一周低点后有逢低承接买盘。
对全球经济放缓，特别是主要大豆购买国中国经济放缓的担忧令市场时而出现卖压。
8月大豆期货 盘初下滑，但守住6月30日低点的技术支撑位，并回到200日移动均线切入位之上，结算价升4-3/4美分，报9.96-3/4美元。
美国现货大豆市场持坚也支撑近月期货。
预报本周美国中西部东部地区将有对作物不利的降雨，这给市场带来进一步支撑。
Informa Economics称，将今年美国大豆产量预估下调4,100万蒲式耳，至37.7亿蒲式耳，因密苏里州种植面积减少。
豆粕期货跟随大豆期货走强，现货月豆油期货在触及4月29日来的低点后反弹。
7月大豆期货合约 收跌4-1/4美分，报每蒲式耳10.06-1/4美元。
7月豆粕合约 收高0.9美元，报每短吨350.8美元。7月豆油合约 升0.19美分，报31.60美分。
今日CBOT大豆预估成交量为204,577口，豆粕为87,097口，豆油为134,138口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。