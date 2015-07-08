芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，触及一周低点后出现逢低承接

路透芝加哥7月8日 - 美国大豆期货周三收高，交易商称在跌至一周低点后有逢低承接买盘。

对全球经济放缓，特别是主要大豆购买国中国经济放缓的担忧令市场时而出现卖压。

8月大豆期货 盘初下滑，但守住6月30日低点的技术支撑位，并回到200日移动均线切入位之上，结算价升4-3/4美分，报9.96-3/4美元。

美国现货大豆市场持坚也支撑近月期货。

预报本周美国中西部东部地区将有对作物不利的降雨，这给市场带来进一步支撑。

Informa Economics称，将今年美国大豆产量预估下调4,100万蒲式耳，至37.7亿蒲式耳，因密苏里州种植面积减少。

豆粕期货跟随大豆期货走强，现货月豆油期货在触及4月29日来的低点后反弹。

7月大豆期货合约 收跌4-1/4美分，报每蒲式耳10.06-1/4美元。

7月豆粕合约 收高0.9美元，报每短吨350.8美元。7月豆油合约 升0.19美分，报31.60美分。

今日CBOT大豆预估成交量为204,577口，豆粕为87,097口，豆油为134,138口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)