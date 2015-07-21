芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，结束五日连跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥7月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高，交易商称在五日连跌令期价触及6月29日来最低后有逢低承接买盘进场。
旧作合约涨幅超过远月合约，因现货市场坚挺。
交易商还指出，出口需求良好。美国农业部周二表示，出口商向未具名目的地出口了11万吨美国大豆，2015/16作物年度付运。
预报美国中西部天气状况良好，限制了大豆期货的升幅。
8月大豆期货在逼近10日移动均线时触及技术阻力位。
豆油期货和豆粕期货也上涨，豆粕期货涨幅最大。交易商称现货市场豆粕供应清淡。
8月大豆期货合约 收高11美分，报每蒲式耳10.18-3/4美元。
8月豆粕合约 收高3.9美元，报每短吨359.9美元。8月豆油合约 升0.25美分，报31.93美分。
今日CBOT大豆预估成交量为134,447口，豆粕为64,960口，豆油为95,466口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。