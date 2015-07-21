芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，结束五日连跌

路透芝加哥7月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高，交易商称在五日连跌令期价触及6月29日来最低后有逢低承接买盘进场。

旧作合约涨幅超过远月合约，因现货市场坚挺。

交易商还指出，出口需求良好。美国农业部周二表示，出口商向未具名目的地出口了11万吨美国大豆，2015/16作物年度付运。

预报美国中西部天气状况良好，限制了大豆期货的升幅。

8月大豆期货在逼近10日移动均线时触及技术阻力位。

豆油期货和豆粕期货也上涨，豆粕期货涨幅最大。交易商称现货市场豆粕供应清淡。

8月大豆期货合约 收高11美分，报每蒲式耳10.18-3/4美元。

8月豆粕合约 收高3.9美元，报每短吨359.9美元。8月豆油合约 升0.25美分，报31.93美分。

今日CBOT大豆预估成交量为134,447口，豆粕为64,960口，豆油为95,466口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)