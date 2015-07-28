芝加哥期市：大豆期货在连跌三日后收涨，受助于低吸买盘

路透芝加哥7月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上扬1.5%，交易商称，在三日连跌后，大豆期价触及逾一个月最低，引发了一波低吸买盘。

大豆期价还受到农业部数据支撑。农业部周一下午公布的数据显示，最近一周大豆生长优良率持稳在62%。分析师预期为较之前一周上扬一个百分点。

旧作合约涨幅超过了新作合约，因现货市场供应吃紧鼓励了看涨现货合约的套利交易。

豆油期货也攀升，但豆粕期货走低，因市场出脱看涨豆粕看跌豆油的套利交易。

原油市场上扬也助力豆油期价涨势。

8月大豆期货合约 收升13-1/2美分，报每蒲式耳9.74-3/4美元。

9月豆粕合约 收高0.9美元，报每短吨336.1美元。9月豆油合约 涨0.56美分，报30.76美分。

今日CBOT大豆预估成交量为188,037口，豆粕为92,056口，豆油为115,996口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)