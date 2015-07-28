芝加哥期市：大豆期货在连跌三日后收涨，受助于低吸买盘

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥7月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上扬1.5%，交易商称，在三日连跌后，大豆期价触及逾一个月最低，引发了一波低吸买盘。
大豆期价还受到农业部数据支撑。农业部周一下午公布的数据显示，最近一周大豆生长优良率持稳在62%。分析师预期为较之前一周上扬一个百分点。
旧作合约涨幅超过了新作合约，因现货市场供应吃紧鼓励了看涨现货合约的套利交易。
豆油期货也攀升，但豆粕期货走低，因市场出脱看涨豆粕看跌豆油的套利交易。
原油市场上扬也助力豆油期价涨势。
8月大豆期货合约 收升13-1/2美分，报每蒲式耳9.74-3/4美元。
9月豆粕合约 收高0.9美元，报每短吨336.1美元。9月豆油合约 涨0.56美分，报30.76美分。
今日CBOT大豆预估成交量为188,037口，豆粕为92,056口，豆油为115,996口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。