芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，旧作合约受现货市场供应吃紧提振

路透芝加哥7月29日 - 美国大豆期货周三收盘涨跌互见，交易商称旧 作合约上涨，是因现货市场供应紧张，交易商多头套利。 新作合约下滑，因收割前景改善及美国中西部天气良好。 供应紧张也支撑豆粕期货上涨，因许多加工商看来要加快压榨速度。 在大豆和豆粕期货接近周一触及的周度高位时有技术性卖盘，令近月 合约的涨幅受限。 豆油期货下滑，因在未能升穿周二高位后出现技术性卖盘。 8月大豆期货合约 收高8-1/4美分，报每蒲式耳9.83美元。 8月豆粕合约 收高4.8美元，报每短吨350.0美元。8月豆油合约 跌0.45美分，报30.21美分。 今日CBOT大豆预估成交量为179,905口，豆粕为82,715口，豆油为107 ,737口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)