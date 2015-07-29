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市场报道 | 2015年 7月 30日 星期四 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，旧作合约受现货市场供应吃紧提振

路透芝加哥7月29日 - 美国大豆期货周三收盘涨跌互见，交易商称旧
作合约上涨，是因现货市场供应紧张，交易商多头套利。
    
    新作合约下滑，因收割前景改善及美国中西部天气良好。
    
    供应紧张也支撑豆粕期货上涨，因许多加工商看来要加快压榨速度。
    
    在大豆和豆粕期货接近周一触及的周度高位时有技术性卖盘，令近月
合约的涨幅受限。
    
    豆油期货下滑，因在未能升穿周二高位后出现技术性卖盘。
    
    8月大豆期货合约 收高8-1/4美分，报每蒲式耳9.83美元。
    
    8月豆粕合约 收高4.8美元，报每短吨350.0美元。8月豆油合约
 跌0.45美分，报30.21美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为179,905口，豆粕为82,715口，豆油为107
,737口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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