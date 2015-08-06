芝加哥期市：大豆期货走低，因获利了结和出口销售令人失望

路透芝加哥8月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走低，交易商称，因美国出口销售数据令人失望和技术性卖盘，其中包括11月大豆合约 昨日触及一周高位后出现的获利了结。

另外，美国中西部天气状况基本有利于作物的生长，这也重压大豆期价。目前大豆作物处于结荚期。

美国农业部报告称，上周净取消2014/15年大豆44.73万吨，净销售2015/16年大豆124万吨。

农业部还报告称，民间出口商出口销售13.2万吨美国大豆给中国，2015/16年交割。

农业部还报告称，上周出口销售2014/15年豆粕4.16万吨，2015/16年豆粕1.83万吨，低于预期。

销售2014/15年豆油4,200吨，2015/16年豆油6,000吨。

豆粕收低，盘中陷于区间内。

指标12月豆油期货 小涨，但陷于昨日交易区间内。

无CBOT-8月大豆和豆粕合约交割，有294口8月豆油合约交割。

11月大豆期货合约 收跌10美分，报每蒲式耳9.43-1/4美元。

12月豆粕合约 收挫6.5美元，报每短吨326.3美元。12月豆油合约 涨0.03美分，报30.07美分。

今日CBOT大豆预估成交量为153,640口，豆粕为71,407口，豆油为76,425口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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