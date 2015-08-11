芝加哥期市：大豆期货走低，因中国人民币贬值后美元走强

路透芝加哥8月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二急跌2.6%，因中国人民币贬值后，美元急升，使美国商品对全球最大大豆买家中国而言变得更昂贵。

大豆走低，抹去周一上涨33美分的多数涨幅，中国安排人民币贬值拖累商品市场普跌。

现货市场表现疲弱也加重了大豆期货的卖压。

交易商还表示，美国农业部周一下午报告称，上周大豆生长优良率持稳在63%，也助长了大豆期价跌势。分析师之前曾预计，大豆生长优良率回落1个百分点。

豆粕和豆油期货也大跌，受累于商品市场的普遍看跌基调。

豆粕和大豆期货收在日低附近，为利空迹象，目前交易商为农业部周三公布的月度供需报告作准备。

9月大豆期货合约 收跌27-1/4美分，报每蒲式耳9.81美元。

9月豆粕合约 收挫11.9美元，报每短吨341.7美元。9月豆油合约 回落0.33美分，报30.16美分。

今日CBOT大豆预估成交量为220,094口，豆粕为109,730口，豆油为111,796口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)