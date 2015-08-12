芝加哥期市：CBOT大豆期货重挫约6%，美国农业部上调美国产量预估

路透芝加哥8月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三重挫约6%，部分合约一度急降70美分跌停，因此前美国农业部在月报中意外上调美国大豆产量预估。

在其首次基于调查的今年产量预估中，美国农业部预计今年美国大豆单产达到每英亩46.9蒲式耳，较上月基于趋势水准的预估高了0.9蒲式耳，且高于一系列市场预估。

美国农业部将美国收割面积预估下调至8,350万英亩，较6月预估降低了1%，但仍为历来最高。美国农业部预计大豆产量为39.16亿蒲式耳。

农业部还将2015/16年度美国大豆结转库存数据上调至4.7亿蒲式耳，高于7月预估的4.25亿及一系列市场预估。

远月大豆合约及豆油期货创下合约低点。

11月大豆期货合约 重挫61-1/2美分或6%，报每蒲式耳9.10美元。

12月豆粕合约 收低20.3美元，报每短吨311.8美元。

12月豆油合约 跌1.05美分，报29.42美分。美国农业部上调2015/16年度豆油结转库存预估，令豆油期货进一步承压。

现货月豆油期货 逼近七年低点，自2008年12月来首次跌穿29美分。

人民币连续第二日大跌，给美国大豆出口带来进一步挑战。目前美国大豆出口已经为七年最慢。

今日CBOT大豆预估成交量为413,894口，豆粕为194,847口，豆油为183,994口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)