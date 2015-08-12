芝加哥期市：CBOT大豆期货重挫约6%，美国农业部上调美国产量预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三重挫约6%，部分合约一度急降70美分跌停，因此前美国农业部在月报中意外上调美国大豆产量预估。
在其首次基于调查的今年产量预估中，美国农业部预计今年美国大豆单产达到每英亩46.9蒲式耳，较上月基于趋势水准的预估高了0.9蒲式耳，且高于一系列市场预估。
美国农业部将美国收割面积预估下调至8,350万英亩，较6月预估降低了1%，但仍为历来最高。美国农业部预计大豆产量为39.16亿蒲式耳。
农业部还将2015/16年度美国大豆结转库存数据上调至4.7亿蒲式耳，高于7月预估的4.25亿及一系列市场预估。
远月大豆合约及豆油期货创下合约低点。
11月大豆期货合约 重挫61-1/2美分或6%，报每蒲式耳9.10美元。
12月豆粕合约 收低20.3美元，报每短吨311.8美元。
12月豆油合约 跌1.05美分，报29.42美分。美国农业部上调2015/16年度豆油结转库存预估，令豆油期货进一步承压。
现货月豆油期货 逼近七年低点，自2008年12月来首次跌穿29美分。
人民币连续第二日大跌，给美国大豆出口带来进一步挑战。目前美国大豆出口已经为七年最慢。
今日CBOT大豆预估成交量为413,894口，豆粕为194,847口，豆油为183,994口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。