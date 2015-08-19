芝加哥期市：美国天气状况拖累大豆期货跌至数年低位，11月合约跌穿9美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至数年低位，交易商称，因美国天气状况改善，有利作物生长，以及技术性卖盘，11月大豆期货 触及9美元之下的合约低位。
11月大豆期货 跌至8.90-3/4美元，为交投最活跃的大豆合约 近六年来的最低水准。该合约收盘下跌10-3/4美分，报8.93-1/2美元。
商品市场遭普遍抛售也加重了大豆市场的压力。能源和金属价格走低拖累汤森路透核心商品CRB指数 急跌1.5%，至2002年12月以来最低。
现货月豆油期货 盘中触及八年半低位27.75美分，后缩减跌幅，有所豆油期货合约均触及合约低位。
豆粕期货<0#SM:>跟随走低，但跌幅因豆粕/豆油套利交易而受限。
Pro Farmer Midwest Crop Tour年度田间巡查周二晚间公布，印第安纳州3*3平方英尺农田的大豆结荚数量平均为1,093.08个，上年同期为1,220.79个，三年均值为1,146.39个。
内布拉斯加州为1,220.02，上年同期为1,103.26个，三年均值为1,045.54个。
9月大豆期货合约 收跌9-3/4美分，报每蒲式耳9.03-1/2美元。
9月豆粕合约 收挫0.6美元，报每短吨324美元。9月豆油合约 回落0.43美分，报27.89美分。
今日CBOT大豆预估成交量为198,068口，豆粕为109,763口，豆油为115,460口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。