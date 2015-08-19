芝加哥期市：美国天气状况拖累大豆期货跌至数年低位，11月合约跌穿9美元

路透芝加哥8月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至数年低位，交易商称，因美国天气状况改善，有利作物生长，以及技术性卖盘，11月大豆期货 触及9美元之下的合约低位。

11月大豆期货 跌至8.90-3/4美元，为交投最活跃的大豆合约 近六年来的最低水准。该合约收盘下跌10-3/4美分，报8.93-1/2美元。

商品市场遭普遍抛售也加重了大豆市场的压力。能源和金属价格走低拖累汤森路透核心商品CRB指数 急跌1.5%，至2002年12月以来最低。

现货月豆油期货 盘中触及八年半低位27.75美分，后缩减跌幅，有所豆油期货合约均触及合约低位。

豆粕期货<0#SM:>跟随走低，但跌幅因豆粕/豆油套利交易而受限。

Pro Farmer Midwest Crop Tour年度田间巡查周二晚间公布，印第安纳州3*3平方英尺农田的大豆结荚数量平均为1,093.08个，上年同期为1,220.79个，三年均值为1,146.39个。

内布拉斯加州为1,220.02，上年同期为1,103.26个，三年均值为1,045.54个。

9月大豆期货合约 收跌9-3/4美分，报每蒲式耳9.03-1/2美元。

9月豆粕合约 收挫0.6美元，报每短吨324美元。9月豆油合约 回落0.43美分，报27.89美分。

今日CBOT大豆预估成交量为198,068口，豆粕为109,763口，豆油为115,460口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)