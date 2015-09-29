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市场报道 | 2015年 9月 30日 星期三 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，投资者在供需报告公布前调整头寸

路透芝加哥9月29日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货在昨日大跌后周二反弹，收在日高附近，交易商称，受助于一波低吸买盘，

交易商还表示，市场出现空头回补。在美国农业部公布季度库存报告前，部分投资者回补空头押注。

部分分析师预计农业部将下调上年的大豆收成预估。

技术性买盘扶助推高价格，之前指标CBOT-11月大豆期货 早盘一度跌穿20日移动均线。

美国中西部附近地区大豆收成状况良好，限制跌幅。

豆粕期货小涨，之前在九个交易日中有七日走低。现货市场走低以及出口需求不振限制豆粕涨势。

豆油期货也上扬，但仍陷于区间内，之前指标COBT-10月合约 未能跌穿40日均线。CBOT-10月合约 未能跌穿40日移动均线切入位。

11月大豆期货合约 收升7-1/2美分，报每蒲式耳8.84-1/4美元。

12月豆粕合约 收高1.4美元，报每短吨305.5美元。12月豆油合约 涨0.32美分，报27.69美分。

今日CBOT大豆期货的预估成交量为154,168口，豆粕期货为114,439口，豆油期货为144,601口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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