芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，投资者在供需报告公布前调整头寸

路透芝加哥9月29日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货在昨日大跌后周二反弹，收在日高附近，交易商称，受助于一波低吸买盘，

交易商还表示，市场出现空头回补。在美国农业部公布季度库存报告前，部分投资者回补空头押注。

豆粕期货小涨，之前在九个交易日中有七日走低。现货市场走低以及出口需求不振限制豆粕涨势。

豆油期货也上扬，但仍陷于区间内，之前指标COBT-10月合约 未能跌穿40日均线。CBOT-10月合约 未能跌穿40日移动均线切入位。

今日CBOT大豆期货的预估成交量为154,168口，豆粕期货为114,439口，豆油期货为144,601口。(完)