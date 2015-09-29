芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，投资者在供需报告公布前调整头寸

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥9月29日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货在昨日大跌后周二反弹，收在日高附近，交易商称，受助于一波低吸买盘，
交易商还表示，市场出现空头回补。在美国农业部公布季度库存报告前，部分投资者回补空头押注。
部分分析师预计农业部将下调上年的大豆收成预估。
技术性买盘扶助推高价格，之前指标CBOT-11月大豆期货 早盘一度跌穿20日移动均线。
美国中西部附近地区大豆收成状况良好，限制跌幅。
豆粕期货小涨，之前在九个交易日中有七日走低。现货市场走低以及出口需求不振限制豆粕涨势。
豆油期货也上扬，但仍陷于区间内，之前指标COBT-10月合约 未能跌穿40日均线。CBOT-10月合约 未能跌穿40日移动均线切入位。
11月大豆期货合约 收升7-1/2美分，报每蒲式耳8.84-1/4美元。
12月豆粕合约 收高1.4美元，报每短吨305.5美元。12月豆油合约 涨0.32美分，报27.69美分。
今日CBOT大豆期货的预估成交量为154,168口，豆粕期货为114,439口，豆油期货为144,601口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。