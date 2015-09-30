芝加哥期市：大豆期货触及一个月最高，因农业部公布的库存低于预期

路透芝加哥9月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，11月合约触及一个月最高，交易商称，因美国农业部公布的季度库存低于预期。

农业部称，截至9月1日，美国大豆库存为1.91亿蒲式耳，高于上年同期的9,200万蒲式耳，但低于市场预估均值2.05亿蒲式耳。

农业部还下调了对2014年美国大豆收成的估计至39.27亿蒲式耳，前值为39.69亿蒲式耳。

市场盘中受获利了结影响缩减涨幅，但终盘收高。

本季，CBOT大豆期货 跌1.64-1/4美元，或15.5%。

CBOT豆粕期货收高，跟随大豆涨势。现货月10月合约 涨幅受限，因CBOT报告在首个交割通知日，有110口豆粕交割，超过分析师预期。

CBOT豆油期货<0#BO:>走低，受累于豆粕/豆油套利交易，和马来西亚棕榈油期货回落。

CBOT报告，有979口豆油合约交割，与市场预期一致。

11豆期货合约 上扬7-3/4美分，报每蒲式耳8.92美元。

12月豆粕合约 收高3.5美元，报每短吨309美元。12月豆油合约 涨0.35美分，报27.34美分。

今日CBOT大豆预估成交量为273,561口，豆粕为96,098口，豆油为93,872口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)