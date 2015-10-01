芝加哥期市：大豆期货下跌，受获利回吐和技术性卖盘拖累

路透芝加哥 10月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四跌1.6%，收盘接近盘中低点，交易商称，因周三触及五周半高位后出现获利了结。

由于早盘价格未能突破周三高位，随激发技术性卖盘，对市场造成压力。指标CBOT-11月合约 跌至30日和40日移动均位线以下。

报告称美国中西部地区收成良好以及现货市场表现疲弱也令价格承压。

交易商没有理会强于预期的大豆出口销售数据以及与中国达成的最新协议。

豆粕期货收盘亦下跌。交易商称，因国内和出口市场需求均疲弱。

豆油期货微跌，10月合约 未能突破本周高点，促使卖家进场。

11月大豆期货合约 下跌14-3/4美分，报每蒲式耳8.77-1/4美元。

12月豆粕合约 收低5.1美元，报每短吨303.9美元。12月豆油合约 微跌0.02美分，报27.32美分。

今日CBOT大豆预估成交量为274,569口，豆粕为67,041口，豆油为100,131口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)