芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因投资者逢低买入和豆油期货上扬

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月5日 - 美国大豆期货周一上涨，交易商称，连续两个交易日下跌后的逢低买盘推高了价格。
交易商在美国农业部周五公布月度供需报告前调整仓位。
豆油市场的上涨也提振了大豆价格。
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货大涨2.1%，至8月18日以来的最高价位，马来西亚棕榈油市场及原油期货市场的上扬激发了豆油期货的反弹。
交易商还关注豆油市场的技术性买盘，CBOT－12月期货 自7月14日以来首次突破50日移动均位水准。
指标CBOT－11月期货 盘中突破20日和30日移动均位线附近的阻力位置。
豆粕期货也上涨，压制了现货市场的疲弱。逢低进场的买家推高了豆粕价格，价格在上周五跌至近四个月的低位。
11月大豆期货合约 上涨10美分，报每蒲式耳8.84-1/4美元。
12月豆粕合约 收涨2.6美元，报每短吨303.8美元。12月豆油合约 收高0.60美分，报28.66美分。
今日CBOT大豆预估成交量为175,384口，豆粕为69,597口，豆油为135,848口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。