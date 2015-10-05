芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因投资者逢低买入和豆油期货上扬

路透芝加哥10月5日 - 美国大豆期货周一上涨，交易商称，连续两个交易日下跌后的逢低买盘推高了价格。

交易商在美国农业部周五公布月度供需报告前调整仓位。

豆油市场的上涨也提振了大豆价格。

芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货大涨2.1%，至8月18日以来的最高价位，马来西亚棕榈油市场及原油期货市场的上扬激发了豆油期货的反弹。

交易商还关注豆油市场的技术性买盘，CBOT－12月期货 自7月14日以来首次突破50日移动均位水准。

指标CBOT－11月期货 盘中突破20日和30日移动均位线附近的阻力位置。

豆粕期货也上涨，压制了现货市场的疲弱。逢低进场的买家推高了豆粕价格，价格在上周五跌至近四个月的低位。

11月大豆期货合约 上涨10美分，报每蒲式耳8.84-1/4美元。

12月豆粕合约 收涨2.6美元，报每短吨303.8美元。12月豆油合约 收高0.60美分，报28.66美分。

今日CBOT大豆预估成交量为175,384口，豆粕为69,597口，豆油为135,848口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)