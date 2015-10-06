芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因交易商在供需报告前调整头寸

路透芝加哥10月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上扬，因交易商在美国政府月度供需报告公布前调整头寸。

美国中西部大豆收割继续推进限制大豆涨幅。

美国农业部周一下午称，截至10月4日，美国大豆收割率为42%，高于五年均值。

交易商还表示，指标CBOT-11月大豆期货 在20日波林格区间高端遭遇技术阻力。

豆油期货也攀升，但涨幅因到期10月合约 交割而受限，因这显示现货市场供应充裕。

豆粕期货涨跌互现，即将到期的10月合约 小涨，远月合约走低。

现货市场交易商称，部分地区的豆粕供应仍然吃紧，因新收割的大豆向加工商交付的分布不均衡。

11月大豆期货合约 收升3-3/4美分，报每蒲式耳8.88美元。

12月豆粕合约 收跌0.2美元，报每短吨303.6美元。12月豆油合约 涨0.05美分，报28.71美分。

今日CBOT大豆预估成交量为203,541口，豆粕为84,756口，豆油为120,978口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)