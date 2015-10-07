芝加哥期市：CBOT大豆连涨第三日，因在月度供需报告公布前调整头寸

台湾债市：五年券106/2殖利率早盘随美债扬升，休假模式启动交易偏淡
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
路透芝加哥10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第三个交易日上扬，交易商称，因在美国政府周五公布月度供需报告前调整头寸。
现货市场的走强也为大豆期货价格提供了支撑。美国中西部地区东部的部分地区的大豆基差上升，因该地区农户之前向加工商和粮仓交付新收割大豆的进程缓慢。
但乾旱天气将加快收割进程的预期限制了期货市场的买盘。
豆粕期货上涨，但豆油期货下跌。交易商称，投资者将过去一周形成的豆油/豆粕价差获利了结，因棕榈油市场走强带动豆油价格上扬。
根据路透调查，分析师平均预计美国农业部(USDA)将2015/16作物年份大豆终转库存从9月预计的4.5亿蒲式耳下调至4.14亿蒲式耳。
分析师还预计政府会将大豆产量预期从39.35亿蒲式耳下调至39.08亿蒲式耳。
11月大豆期货合约 收升3美分，报每蒲式耳8.91美元。
12月豆粕合约 收涨2.9美元，报每短吨306.5美元。12月豆油合约 跌0.09美分，报28.62美分。
今日CBOT大豆预估成交量为190,739口，豆粕为74,794口，豆油为118,854口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
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