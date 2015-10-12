芝加哥期市：CBOT大豆期货六个交易日内第五次收高

路透芝加哥10月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，延续上周五因美国农业部(USDA)将美国中西部大豆产量预估下调至低于市场平均预期水准而带来的涨势。

豆粕合约的上涨也为大豆价格提供了支撑。

但指标CBOT-11月合约 触及50日移动均位线附近的阻力位，支撑位据称在10日移动均位线。

在价格未能突破上周五触及的高位后，一波技术性卖盘对市场构成压力。

近月豆粕期货合约 自9月30日以来持续触及高位，交易商称，因现货市场供应比预期紧，大部分加工商没有全力开工。

豆油期货收低，受累于原油期货大幅下挫。

11月大豆期货合约 收高1-3/4美分，报每蒲式耳8.87-1/2美元。

12月豆粕合约 收涨1.7美元，报每短吨309.5美元。12月豆油合约 跌0.16美分，报28.18美分。

今日CBOT大豆预估成交量为196,142口，豆粕为66,700口，豆油为83,432口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)