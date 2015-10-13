芝加哥期市：CBOT大豆期货收于近两个月高位

路透芝加哥10月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二急升2.8%至七周半高位，录得两个月来最大单日上涨，交易商称，因有迹象显示，对美国供应的出口需求强劲。

指标CBOT-11月合约 突破每蒲式耳9美元水准后，上涨加速，分析师称因触发了一些止损买盘。

CBOT-11月合约过去七个交易日中六日上涨，盘中涨穿了50日移动均线。

对巴西南部过度潮湿天气会令种植放缓的担忧也对大豆价格提供了支持。

美国农业部(USDA)周二上午称，上周大豆出口检验数量为183.2万吨，高于之前一周的112.3万吨，也高于分析师预估区间110-122.5万吨的高端。

美国农业部的另一份报告还显示，向中国出口2015-16市场年度交割的大豆24万吨。

豆粕和豆油合约均上涨，近月豆粕合约触及9月15日以来最高水准。

11月大豆期货合约 收高26-1/2美分，报每蒲式耳9.14美元。

12月豆粕合约 收涨8.2美元，报每短吨317.7美元。12月豆油合约 涨0.61美分，报28.79美分。

今日CBOT大豆预估成交量为622,425口，豆粕为167,288口，豆油为137,649口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)