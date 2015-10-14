芝加哥期市：大豆期货受获利回吐拖累下跌，美国中西部地区收割推进

路透芝加哥10月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三从七周半高位回落，交易商称，受一波获利回吐拖累，美国中西部地区的收割正在推进。

因与中国签订了新出口订单，市场跌幅有限，中国是全球最大的大豆进口国。

交易商注意到指标CBOT-11月合约 在20日波林格区间的高端获得技术性支撑。

豆粕期货也走软，此前CBOT-12月合约 触及8月18日以来的最高水准，现货市场上国内终端用户的强劲需求限制了跌幅。

美国农业部(USDA)周三上午称，出口商报告向中国出售2015-16市场年度交割的美国大豆23.5万吨。

USDA周二下午称，大豆收割完成率为62%，较五年平均水平高八个百分点，与预期相符。

11月大豆期货合约 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳9.10-1/2美元。

12月豆粕合约 收跌1.9美元，报每短吨315.8美元。12月豆油合约 涨0.04美分，报28.83美分。

今日CBOT大豆预估成交量为273,192口，豆粕为74,307口，豆油为84,297口。(完)

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