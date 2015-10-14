芝加哥期市：大豆期货受获利回吐拖累下跌，美国中西部地区收割推进

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透芝加哥10月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三从七周半高位回落，交易商称，受一波获利回吐拖累，美国中西部地区的收割正在推进。
因与中国签订了新出口订单，市场跌幅有限，中国是全球最大的大豆进口国。
交易商注意到指标CBOT-11月合约 在20日波林格区间的高端获得技术性支撑。
豆粕期货也走软，此前CBOT-12月合约 触及8月18日以来的最高水准，现货市场上国内终端用户的强劲需求限制了跌幅。
美国农业部(USDA)周三上午称，出口商报告向中国出售2015-16市场年度交割的美国大豆23.5万吨。
USDA周二下午称，大豆收割完成率为62%，较五年平均水平高八个百分点，与预期相符。
11月大豆期货合约 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳9.10-1/2美元。
12月豆粕合约 收跌1.9美元，报每短吨315.8美元。12月豆油合约 涨0.04美分，报28.83美分。
今日CBOT大豆预估成交量为273,192口，豆粕为74,307口，豆油为84,297口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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