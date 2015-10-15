芝加哥期市：大豆期货连跌第二日，因技术性卖盘和NOPA报告疲弱

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透芝加哥10月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第二个交易日下跌，交易商称，因技术性卖盘和美国行业协会的大豆加工报告疲弱。
美国中西部地区的收割正在推进也对大豆价格造成压力。
CBOT-11月合约 早盘上涨，但未能守住20日波林格区间的高端以上的支撑位后走低。
豆粕和豆油期货也收低，大豆系列商品在本周早些时候大幅上涨后承压走弱。
技术面疲弱拖累豆粕走低，CBOT-12月合约 跌穿100日和200日移动均位线支撑位。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，9月豆油压榨量为1.26704亿蒲式耳，低于预期。
分析师预计美国农业部(USDA)周五上午公布，最新一周大豆出口销售量在100-150万吨区间。
11月大豆期货合约 收跌5-1/4美分，报每蒲式耳9.05-1/4美元。
12月豆粕合约 收跌1.8美元，报每短吨314美元。12月豆油合约 跌0.25美分，报28.58美分。
今日CBOT大豆预估成交量为374,825口，豆粕为67,278口，豆油为75,343口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。