芝加哥期市：大豆期货连跌第二日，因技术性卖盘和NOPA报告疲弱

路透芝加哥10月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第二个交易日下跌，交易商称，因技术性卖盘和美国行业协会的大豆加工报告疲弱。

美国中西部地区的收割正在推进也对大豆价格造成压力。

CBOT-11月合约 早盘上涨，但未能守住20日波林格区间的高端以上的支撑位后走低。

豆粕和豆油期货也收低，大豆系列商品在本周早些时候大幅上涨后承压走弱。

技术面疲弱拖累豆粕走低，CBOT-12月合约 跌穿100日和200日移动均位线支撑位。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，9月豆油压榨量为1.26704亿蒲式耳，低于预期。

分析师预计美国农业部(USDA)周五上午公布，最新一周大豆出口销售量在100-150万吨区间。

11月大豆期货合约 收跌5-1/4美分，报每蒲式耳9.05-1/4美元。

12月豆粕合约 收跌1.8美元，报每短吨314美元。12月豆油合约 跌0.25美分，报28.58美分。

今日CBOT大豆预估成交量为374,825口，豆粕为67,278口，豆油为75,343口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)