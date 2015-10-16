芝加哥期市：CBOT大豆期货续跌，因美国正在收割而承压

路透芝加哥10月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连续第三个交易日下跌，交易商称，受累于美国正在进行收割以及巴西播种速度加快。
豆粕期货也下跌，交易商注意到一些周末获利回吐和技术性卖盘，CBOT-12月豆粕合约 在200日移动均位线受阻。
豆油期货走高，跟随原油市场上扬走势。
CBOT大豆期货 本周上涨1.4%，豆粕期货 上涨1.9%，豆油期货上涨1.6%，为连续第三周上涨。
巴西马托格罗索地区的大豆播种完成了14.3%，比去年同期高5个百分点，该地区的大豆产量占巴西总产量的近30%。
对美国供应的出口需求强劲限制了跌幅。
美国农业部(USDA)周五报告，向未知目的地出口27万吨大豆，2015/16作物年度交割。
USDA称，上周出口销售2015/16年度大豆147.7万吨，接近100-150万吨预期区间的高端。
11月大豆期货合约 收跌7美分，报每蒲式耳8.98-1/4美元。
12月豆粕合约 收跌2美元，报每短吨312美元。12月豆油合约 涨0.02美分，报28.60美分。
今日CBOT大豆预估成交量为233,160口，豆粕为64,192口，豆油为57,392口。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)