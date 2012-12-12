芝加哥期市: CBOT大豆期货收低,与小麦期货跌势一致

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
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路透12月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低.交易商表示,小麦期货遭抛抵消了美国大豆库存紧张所带来的支撑.
美国农业部将2012/13年美国大豆期末库存预期下调至1.30亿蒲式耳,与交易商预期相符,低于11月时预估的1.40亿蒲式耳.如果2013年8月末时预测成真,该最新数据将为九年低点.
美国农业部也将全球大豆期末库存预估从11月预期的6,002万吨下调至5,993万吨.美国农业部维持巴西和阿根廷大豆产量预估分别在8,100万吨和5,500万吨.
美国农业部证实向中国出口销售11.5万吨美国大豆,付运期为2012/13年.
CBOT-1月大豆期货 跌破200日移动均线切入位14.68美元,但稍后扳回跌幅,最终收于该水准上方.
CBOT豆油期货收低.虽然美国农业部下调2012/13年豆油期末库存预估,但市场认为在全球植物油市场上,相较于棕榈油,美国豆油价格过高.
1月大豆期货 结算价报每蒲式耳14.72美元.
1月豆油合约 跌0.95美分,报50.20美分,1月豆粕合约 升3.2美元,报每短吨448.1美元.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为286,530口,豆粕期货为64,142口,豆油期货为128,604口.
以下为CBOT农产品期货在2024GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌% --------------------------------------------------- CBOT玉米 732.75 -15.00 -2.0% 13.3% CBOT大豆 1472.25 -19.00 -1.3% 22.8% CBOT豆粕 450.50 -7.50 -1.6% 45.6% CBOT豆油 50.82 -0.05 -0.1% -2.4% CBOT小麦 844.25 -1.00 -0.1% 29.3% CBOT稻米 1526.50 -4.50 -0.3% 4.5% EU小麦 268.50 0.75 0.3% 32.6% NYMEX原油期货 85.94 -0.32 -0.4% -13.0% 道琼工业指数 13,126 51 0.4% 7.4% 现货金 1703.26 4.64 0.3% 8.9% 欧元/美元 1.2920 -0.0045 -0.4% -0.2% 美元指数 80.4340 0.1760 0.2% 0.3% 波罗的海 乾散货指数 966 -24 -2.4% -44.4% -------------------------------------------------------- * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五攀升近1.6%，今日交投 清淡，美元走低。棉花在昨日曾触及数年高位。 ICE-5月棉花合约 收高1.21美分，或1.58%，报每磅77.99美分 ，交易区间为76.66-78.14美分。本周该合约上升近2%，为2月3日来最大 单周升幅。 “收盘前有一些买盘，但不是有很多基本面消息，成交量低，”法国 兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。 “市场周四测试阻力位后回落，回吐所有涨幅，但没有跌穿支撑位， ”Crivorot补充说。 棉花周四触及日内高位79.18美分，此为2014年6月底来最高，但收低 0.1%，受累于商品价格走低。 期货市场总成交量减少34,001口，至19,967口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,527口，至272,996口。 美元指数 下跌0.70%。汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指 数 上扬0.48%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)