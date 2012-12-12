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市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 10:02 BJT

芝加哥期市: CBOT大豆期货收低,与小麦期货跌势一致

路透12月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低.交易商表示,小麦期货遭抛抵消了美国大豆库存紧张所带来的支撑.

美国农业部将2012/13年美国大豆期末库存预期下调至1.30亿蒲式耳,与交易商预期相符,低于11月时预估的1.40亿蒲式耳.如果2013年8月末时预测成真,该最新数据将为九年低点.

美国农业部也将全球大豆期末库存预估从11月预期的6,002万吨下调至5,993万吨.美国农业部维持巴西和阿根廷大豆产量预估分别在8,100万吨和5,500万吨.

美国农业部证实向中国出口销售11.5万吨美国大豆,付运期为2012/13年.

CBOT-1月大豆期货 跌破200日移动均线切入位14.68美元,但稍后扳回跌幅,最终收于该水准上方.

CBOT豆油期货收低.虽然美国农业部下调2012/13年豆油期末库存预估,但市场认为在全球植物油市场上,相较于棕榈油,美国豆油价格过高.

1月大豆期货 结算价报每蒲式耳14.72美元.

1月豆油合约 跌0.95美分,报50.20美分,1月豆粕合约 升3.2美元,报每短吨448.1美元.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为286,530口,豆粕期货为64,142口,豆油期货为128,604口.

以下为CBOT农产品期货在2024GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌% --------------------------------------------------- CBOT玉米 732.75 -15.00 -2.0% 13.3% CBOT大豆 1472.25 -19.00 -1.3% 22.8% CBOT豆粕 450.50 -7.50 -1.6% 45.6% CBOT豆油 50.82 -0.05 -0.1% -2.4% CBOT小麦 844.25 -1.00 -0.1% 29.3% CBOT稻米 1526.50 -4.50 -0.3% 4.5% EU小麦 268.50 0.75 0.3% 32.6% NYMEX原油期货 85.94 -0.32 -0.4% -13.0% 道琼工业指数 13,126 51 0.4% 7.4% 现货金 1703.26 4.64 0.3% 8.9% 欧元/美元 1.2920 -0.0045 -0.4% -0.2% 美元指数 80.4340 0.1760 0.2% 0.3% 波罗的海 乾散货指数 966 -24 -2.4% -44.4% -------------------------------------------------------- * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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