重发-芝加哥期市: 近月大豆期货合约上涨,受现货市场走坚带动

标题新闻：马来西亚1月出口三月连增较上年同期飙升13.6%，创逾一年最快增速；进口增16.1%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为CBOT农产品期货在2050GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 725.50 -2.50 -0.3% 12.2%
CBOT大豆 1473.50 1.50 0.1% 22.9%
CBOT豆粕 452.00 3.90 0.9% 46.1%
CBOT豆油 49.54 -0.66 -1.3% -4.9%
CBOT小麦 812.00 -9.50 -1.2% 24.4%
CBOT稻米 1534.50 -17.50 -1.1% 5.1%
EU小麦 261.00 -0.75 -0.3% 28.9%
NYMEX原油期货 86.78 0.99 1.2% -12.2%
道琼工业指数 13,242 -6 -0.1% 8.4%
现货金 1711.31 1.46 0.1% 9.4%
欧元/美元 1.3065 0.006 0.5% 0.9%
美元指数 79.8870 -0.1740 -0.2% -0.4%
波罗的海
干散货指数 826 -74 -8.2% -52.5% -------------------------------------------------------- * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50
路透上海3月3日 - 人民币兑美元即期周五早盘跌破6.90元关口，与中间价双双刷新一个半月新低。交易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，小幅提振自营机构做多美元兑人民币的热情，但因“两会”（人大和政协）召开在即，市场亦忌惮监管出手，续压低汇价意愿不高。