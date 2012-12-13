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市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 10:54 BJT

重发-芝加哥期市: 近月大豆期货合约上涨,受现货市场走坚带动

以下为CBOT农产品期货在2050GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 725.50 -2.50 -0.3% 12.2%

CBOT大豆 1473.50 1.50 0.1% 22.9%

CBOT豆粕 452.00 3.90 0.9% 46.1%

CBOT豆油 49.54 -0.66 -1.3% -4.9%

CBOT小麦 812.00 -9.50 -1.2% 24.4%

CBOT稻米 1534.50 -17.50 -1.1% 5.1%

EU小麦 261.00 -0.75 -0.3% 28.9%

NYMEX原油期货 86.78 0.99 1.2% -12.2%

道琼工业指数 13,242 -6 -0.1% 8.4%

现货金 1711.31 1.46 0.1% 9.4%

欧元/美元 1.3065 0.006 0.5% 0.9%

美元指数 79.8870 -0.1740 -0.2% -0.4%

波罗的海

干散货指数 826 -74 -8.2% -52.5% -------------------------------------------------------- * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

(编译 王洋; 审校 蔡美珍)

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