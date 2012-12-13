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市场报道 | 2012年 12月 14日 星期五 07:58 BJT

重发-芝加哥期市: CBOT大豆期货涨跌互现,出口需求强劲推高近月合约

(重发以删除标题赘字)
    路透12月13日 - CBOT大豆期货周四涨跌互现,交易商称,近月合约受强劲
出口需求提振上扬,远月合约走低,因预期南美大豆丰产.
    
    美国农业部周四发布的报告显示,上周美国出口销售大豆1,319,500吨,远
高于60-85万吨的预估区间.
    
    报告还显示,上周出口销售豆粕271,800吨,出口销售豆油30,500吨,均在
市场预估区间内.
    
    1月大豆合约 触及日高14.90美元,一度升穿50日移动均线切入位14.
89美元,但收盘时远低于该水平,报每蒲式14.76-1/2美元.
    
    1月豆粕合约 跌至三周低位.
    
    豆粕/豆油溢价继续扩阔,因预期商品指数基金将购买豆粕并卖出豆油,作
为2013年年度头寸调整的一部分.DJ-UBS商品指数在10月底宣布,将在2013年
增加豆粕在指数中的权重,削减豆油的权重.
    
    南美大豆将丰产的前景一直重压市场.Commodity Weather Group称,天气
预报显示,未来两周巴西中部将呈现活跃的降雨模式,这应该会有助于作物的
生长.
   
    1月大豆期货 结算价报每蒲式耳14.76-1/2美元,升3美分.

    1月豆油合约 跌0.54美分,报49.00美分,1月豆粕合约 升3.3
美元,报每短吨455.3美元.

    今日CBOT大豆期货的预估成交量为275,643口,豆粕期货为78,800口,豆油
期货为160,032口.
    
    以下为CBOT农产品期货在2024GMT价格: 
                        价格      日内  日内   年初迄今  
                                  变动 涨跌%    涨跌%    
    ---------------------------------------------------
    CBOT玉米       732.75   -15.00  -2.0%   13.3% 
    CBOT大豆      1472.25   -19.00  -1.3%   22.8%
    CBOT豆粕      450.50    -7.50  -1.6%   45.6%
    CBOT豆油       50.82    -0.05  -0.1%   -2.4%
    CBOT小麦       844.25    -1.00  -0.1%   29.3%
    CBOT稻米     1526.50    -4.50  -0.3%    4.5%
    EU小麦       268.50     0.75   0.3%   32.6%
 
    NYMEX原油期货  85.94    -0.32  -0.4%  -13.0%
    道琼工业指数  13,126       51   0.4%    7.4%
    现货金       1703.26     4.64   0.3%    8.9%
    欧元/美元     1.2920  -0.0045  -0.4%   -0.2%
    美元指数     80.4340   0.1760   0.2%    0.3%
    波罗的海 
    乾散货指数      966      -24  -2.4%  -44.4%
    -------------------------------------------------------- 
    注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分
/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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