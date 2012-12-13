重发-芝加哥期市: CBOT大豆期货涨跌互现,出口需求强劲推高近月合约

(重发以删除标题赘字) 路透12月13日 - CBOT大豆期货周四涨跌互现,交易商称,近月合约受强劲 出口需求提振上扬,远月合约走低,因预期南美大豆丰产. 美国农业部周四发布的报告显示,上周美国出口销售大豆1,319,500吨,远 高于60-85万吨的预估区间. 报告还显示,上周出口销售豆粕271,800吨,出口销售豆油30,500吨,均在 市场预估区间内. 1月大豆合约 触及日高14.90美元,一度升穿50日移动均线切入位14. 89美元,但收盘时远低于该水平,报每蒲式14.76-1/2美元. 1月豆粕合约 跌至三周低位. 豆粕/豆油溢价继续扩阔,因预期商品指数基金将购买豆粕并卖出豆油,作 为2013年年度头寸调整的一部分.DJ-UBS商品指数在10月底宣布,将在2013年 增加豆粕在指数中的权重,削减豆油的权重. 南美大豆将丰产的前景一直重压市场.Commodity Weather Group称,天气 预报显示,未来两周巴西中部将呈现活跃的降雨模式,这应该会有助于作物的 生长. 1月大豆期货 结算价报每蒲式耳14.76-1/2美元,升3美分. 1月豆油合约 跌0.54美分,报49.00美分,1月豆粕合约 升3.3 美元,报每短吨455.3美元. 今日CBOT大豆期货的预估成交量为275,643口,豆粕期货为78,800口,豆油 期货为160,032口. 以下为CBOT农产品期货在2024GMT价格: 价格 日内 日内 年初迄今 变动 涨跌% 涨跌% --------------------------------------------------- CBOT玉米 732.75 -15.00 -2.0% 13.3% CBOT大豆 1472.25 -19.00 -1.3% 22.8% CBOT豆粕 450.50 -7.50 -1.6% 45.6% CBOT豆油 50.82 -0.05 -0.1% -2.4% CBOT小麦 844.25 -1.00 -0.1% 29.3% CBOT稻米 1526.50 -4.50 -0.3% 4.5% EU小麦 268.50 0.75 0.3% 32.6% NYMEX原油期货 85.94 -0.32 -0.4% -13.0% 道琼工业指数 13,126 51 0.4% 7.4% 现货金 1703.26 4.64 0.3% 8.9% 欧元/美元 1.2920 -0.0045 -0.4% -0.2% 美元指数 80.4340 0.1760 0.2% 0.3% 波罗的海 乾散货指数 966 -24 -2.4% -44.4% -------------------------------------------------------- 注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分 /英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)