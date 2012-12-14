版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 15日 星期六 06:22 BJT

芝加哥期市:CBOT大豆上扬,因NOPA大豆压榨数据强劲

路透12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连升三日,逼
近15美元的心理阻力位,此前业内数据显示最新月度大豆压榨量为近三年
最高.
    
    1月大豆合约 触及一周高位14.97美元,结算价报14.96美元,该合
约一周前曾触及14.98-1/4美元,但自11月8日后就未能突破15美元.
    
    豆油期货收高,止住三日连跌,因空头回补和马来西亚棕榈油在触及三
年低点后反弹2%带动.基金持有CBOT豆油大量净空头仓位,令市场易受阶段
性空头回补提振.
    
    本周,1月大豆期货 上扬1.5%,为连升四周,1月豆粕期货 升
3.2%,为连升四周,但1月豆油期货 跌2.4%,结束三周连涨.
    
    美国全国油籽加工商协会(NOPA)报告,11月美国大豆压榨量为1.573亿
蒲式耳,为约三年最高水准.
    
    NOPA报告,美国豆油库存为23.85亿磅,高于预估的21.38-22.80亿磅.

    1月豆油合约 升0.99美分,报49.99美分,1月豆粕合约 升2
.4美元,报每短吨457.7美元.

    今日CBOT大豆期货的预估成交量为190,053口,豆粕期货为67,929口,
豆油期货为117,457口.
    
    以下为CBOT农产品期货在2143GMT价格: 
                        价格      日内  日内   年初迄今  
                                  变动 涨跌%    涨跌%    
    ---------------------------------------------------
    CBOT玉米       730.75    10.50   1.5%   13.0%
    CBOT大豆      1496.00    19.50   1.3%   24.8%
    CBOT豆粕      457.70     2.40   0.5%   47.9%
    CBOT豆油       49.99     0.99   2.0%   -4.0%
    CBOT小麦       814.00     5.50   0.7%   24.7%
    CBOT稻米     1542.00    -8.00  -0.5%    5.6%
    EU小麦       260.50     4.75   1.9%   28.6%
 
    NYMEX原油期货  86.75     0.86   1.0%  -12.2%
    道琼工业指数  13,135      -36  -0.3%    7.5%
    现货金       1694.75    -1.94  -0.1%    8.4%
    欧元/美元     1.3160   0.0084   0.6%    1.7%
    美元指数     79.5700  -0.3610  -0.5%   -0.8%
    波罗的海 
    乾散货指数      784      -15  -1.9%  -54.9%
    -------------------------------------------------------- 
    注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为
美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐