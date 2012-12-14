芝加哥期市:CBOT大豆上扬,因NOPA大豆压榨数据强劲

路透12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连升三日,逼 近15美元的心理阻力位,此前业内数据显示最新月度大豆压榨量为近三年 最高. 1月大豆合约 触及一周高位14.97美元,结算价报14.96美元,该合 约一周前曾触及14.98-1/4美元,但自11月8日后就未能突破15美元. 豆油期货收高,止住三日连跌,因空头回补和马来西亚棕榈油在触及三 年低点后反弹2%带动.基金持有CBOT豆油大量净空头仓位,令市场易受阶段 性空头回补提振. 本周,1月大豆期货 上扬1.5%,为连升四周,1月豆粕期货 升 3.2%,为连升四周,但1月豆油期货 跌2.4%,结束三周连涨. 美国全国油籽加工商协会(NOPA)报告,11月美国大豆压榨量为1.573亿 蒲式耳,为约三年最高水准. NOPA报告,美国豆油库存为23.85亿磅,高于预估的21.38-22.80亿磅. 1月豆油合约 升0.99美分,报49.99美分,1月豆粕合约 升2 .4美元,报每短吨457.7美元. 今日CBOT大豆期货的预估成交量为190,053口,豆粕期货为67,929口, 豆油期货为117,457口. 以下为CBOT农产品期货在2143GMT价格: 价格 日内 日内 年初迄今 变动 涨跌% 涨跌% --------------------------------------------------- CBOT玉米 730.75 10.50 1.5% 13.0% CBOT大豆 1496.00 19.50 1.3% 24.8% CBOT豆粕 457.70 2.40 0.5% 47.9% CBOT豆油 49.99 0.99 2.0% -4.0% CBOT小麦 814.00 5.50 0.7% 24.7% CBOT稻米 1542.00 -8.00 -0.5% 5.6% EU小麦 260.50 4.75 1.9% 28.6% NYMEX原油期货 86.75 0.86 1.0% -12.2% 道琼工业指数 13,135 -36 -0.3% 7.5% 现货金 1694.75 -1.94 -0.1% 8.4% 欧元/美元 1.3160 0.0084 0.6% 1.7% 美元指数 79.5700 -0.3610 -0.5% -0.8% 波罗的海 乾散货指数 784 -15 -1.9% -54.9% -------------------------------------------------------- 注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为 美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)