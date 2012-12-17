芝加哥期市:CBOT-1月大豆期货走坚,因美国大豆出口销售强劲

路透12月17日 - CBOT-1月大豆期货周一走坚,交易商称,因美国大豆 出口销售和大豆压榨速度强劲. 农业部周一表示,民间出口商报告,向不知名目的地出口销售15.1万吨 美国大豆. 一位农业气象学家称,预计未来两周美国大平原硬红冬麦种植区和中 西部将普遍迎来降水,对作物生长有利. 农业部周一表示,上周出口检验大豆3,700万蒲式耳,低于分析师预期 的4,200-4,800万蒲式耳. 根据商品期货交易委员会上周五公布的数据,截至上周二的一周,投资 者将CBOT大豆净多头头寸增至89,013口,为四周来最高,其中增加了8,942 多头头寸,回补了6,409口头寸. 本地分析公司Celeres周一称,巴西转基因大豆,玉米和棉花的种植面 积将较上年同期增加14%,该国在全球农业产出中的占比不断增加. 1月大豆合约的主要支撑位在50日移动均线切入位14.87美元,主要阻 力位在100日移动均线切入位15.68-3/4美元,九日相对强弱指标为68. 1月大豆期货 结算价报每蒲式耳14.96-1/4美元,升1/4美分. 1月豆油合约 跌0.20美分,报49.79美分,1月豆粕合约 回 落2.3美元,报每短吨455.4美元. 今日CBOT大豆期货的预估成交量为221,951口,豆粕期货为74,762口, 豆油期货为114,481口. 以下为CBOT农产品期货在2034GMT价格: 价格 日内 日内 年初迄今 变动 涨跌% 涨跌% --------------------------------------------------- CBOT玉米 724.00 -6.75 -0.9% 12.0% CBOT大豆 1496.25 0.25 0.0% 24.8% CBOT豆粕 455.40 -2.30 -0.5% 47.2% CBOT豆油 49.79 -0.20 -0.4% -4.4% CBOT小麦 808.00 -6.00 -0.7% 23.8% CBOT稻米 1520.50 -21.50 -1.4% 4.1% EU小麦 257.75 -2.50 -1.0% 27.3% NYMEX原油期货 87.35 0.62 0.7% -11.6% 道琼工业指数 13,211 76 0.6% 8.1% 现货金 1696.66 1.57 0.1% 8.5% 欧元/美元 1.3160 -0.0028 -0.2% 1.7% 美元指数 79.5670 -0.0120 0.0% -0.8% 波罗的海 乾散货指数 766 -18 -2.3% -55.9% -------------------------------------------------------- 注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为 美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)