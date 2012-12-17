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市场报道 | 2012年 12月 18日 星期二 05:39 BJT

芝加哥期市:CBOT-1月大豆期货走坚,因美国大豆出口销售强劲

路透12月17日 - CBOT-1月大豆期货周一走坚,交易商称,因美国大豆
出口销售和大豆压榨速度强劲.
    
    农业部周一表示,民间出口商报告,向不知名目的地出口销售15.1万吨
美国大豆.
    
    一位农业气象学家称,预计未来两周美国大平原硬红冬麦种植区和中
西部将普遍迎来降水,对作物生长有利.
    
    农业部周一表示,上周出口检验大豆3,700万蒲式耳,低于分析师预期
的4,200-4,800万蒲式耳.
    
    根据商品期货交易委员会上周五公布的数据,截至上周二的一周,投资
者将CBOT大豆净多头头寸增至89,013口,为四周来最高,其中增加了8,942
多头头寸,回补了6,409口头寸.
    
    本地分析公司Celeres周一称,巴西转基因大豆,玉米和棉花的种植面
积将较上年同期增加14%,该国在全球农业产出中的占比不断增加.
    
    1月大豆合约的主要支撑位在50日移动均线切入位14.87美元,主要阻
力位在100日移动均线切入位15.68-3/4美元,九日相对强弱指标为68.
    
    1月大豆期货 结算价报每蒲式耳14.96-1/4美元,升1/4美分.

    1月豆油合约 跌0.20美分,报49.79美分,1月豆粕合约 回
落2.3美元,报每短吨455.4美元.

    今日CBOT大豆期货的预估成交量为221,951口,豆粕期货为74,762口,
豆油期货为114,481口.
    
    以下为CBOT农产品期货在2034GMT价格: 
                        价格      日内  日内   年初迄今  
                                  变动 涨跌%    涨跌%    
    ---------------------------------------------------
    CBOT玉米       724.00    -6.75  -0.9%   12.0%
    CBOT大豆      1496.25     0.25   0.0%   24.8%
    CBOT豆粕      455.40    -2.30  -0.5%   47.2%
    CBOT豆油       49.79    -0.20  -0.4%   -4.4%
    CBOT小麦       808.00    -6.00  -0.7%   23.8%
    CBOT稻米     1520.50   -21.50  -1.4%    4.1%
    EU小麦       257.75    -2.50  -1.0%   27.3%
 
    NYMEX原油期货  87.35     0.62   0.7%  -11.6%
    道琼工业指数  13,211       76   0.6%    8.1%
    现货金       1696.66     1.57   0.1%    8.5%
    欧元/美元    1.3160  -0.0028  -0.2%    1.7%
    美元指数     79.5670  -0.0120   0.0%   -0.8%
    波罗的海 
    乾散货指数      766      -18  -2.3%  -55.9%
    -------------------------------------------------------- 
    注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为
美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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