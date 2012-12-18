芝加哥期市:CBOT大豆期货走低,因美国出口销售订单被取消

路透12月18日 - CBOT大豆期货周二大跌,交易商称,因美国农业部宣布,销往中国和不知名目的地的美国大豆出口订单被取消.
民间出口商报告称,销往中国的30万吨美国大豆出口订单,和销往不知名目的地的12万吨大豆订单被取消.与此同时,出口商报告,向不知名目的地出口销售11万吨美国大豆.
油籽分析机构油世界表示,将2013年阿根廷大豆产量预估下调100万吨,因天气状况不佳,影响播种,但维持了对巴西的大豆产量预估.
一位农业气象学家周二表示,未来两周,两个大型冬季风暴系统可能横扫美国中部大部分地区,将带来对作物生长有利的墒情,并缓解逾50年来最严重的乾旱.
1月大豆合约的主要支撑位在200日移动均线切入位14.72-3/4美元,主要阻力位在50日移动均线切入位14.85-1/4美元,九日相对强弱指标为48.
1月大豆期货 结算价报每蒲式耳14.66美元,重挫30-1/4美分.
1月豆油合约 急跌62美分,报49.17美分,1月豆粕合约 回落10.5美元,报每短吨444.9美元.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为268,049口,豆粕期货为85,063口,豆油期货为173,859口.
以下为CBOT农产品期货在2039GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 720.00 -4.00 -0.6% 11.4%
CBOT大豆 1466.00 -30.25 -2.0% 22.3%
CBOT豆粕 444.90 -10.50 -2.3% 43.8%
CBOT豆油 49.17 -0.62 -1.3% -5.6%
CBOT小麦 811.25 3.25 0.4% 24.3%
CBOT稻米 1515.50 -5.00 -0.3% 3.8%
EU小麦 255.25 -2.50 -1.0% 26.0%
NYMEX原油期货 87.90 0.70 0.8% -11.1%
道琼工业指数 13,331 96 0.7% 9.1%
现货金 1670.55 -27.10 -1.6% 6.8%
欧元/美元 1.3222 0.0058 0.4% 2.1%
美元指数 79.3500 -0.2180 -0.3% -1.0%
波罗的海
乾散货指数 743 -23 -3.0% -57.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)