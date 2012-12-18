芝加哥期市:CBOT大豆期货走低,因美国出口销售订单被取消

重温稿-美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势

* 欧洲政治不确定性打压美债收益率 * 美国1月新屋销售增幅不及预期 * 美国2月消费者信心下降 路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定 性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。 周五美国10年期公债收益率跌约6个基点，为三周最大单日跌幅。美国30年期公债收益 率也跌至两周最低，两年期、五年期和七年期公债收益率齐步走软。 在欧洲，德国两年期公债收益率 创新低，法国10年期公债收益率<FR10YT =TWEB>触及一个月最低的0.94%，因债市获避险买盘。 “我们对本周的升势仍不愿过于确信，因全球事件令利率下滑。”FTN Financial利率 策略师Jim Vogel表示。 “仅仅三周前，欧盟和美国的利率还是各走各路，它们可能再度分道扬镳。” 欧债交易商关注的主要政治风险是法国及其即将举行的大选。投资人担心极右翼民族阵 线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le P