芝加哥期市:CBOT大豆期货下滑,因民间预计明年美国大豆种植面积创纪录

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透12月19日 - CBOT大豆期货周三下滑,交易商称因民间机构预计明年美国大豆种植面积创纪录,且美国种植区部分地区土壤湿度前景改善.
民间分析公司Informa Economics将明年美国大豆种植面积预估由8,010万英亩下调至7,896.2万,但仍超过2009年的之前纪录7,745.1万.今年的种植面积为7,720万.
交易商表示,美国中西部大豆现货价格大致持稳,因少量农户卖盘平衡了相对有限的出口商、乙醇工厂和加工商的需求.
分析师预计周四美国农业部将公布上周出口销售美国大豆65-85万吨.
Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,预计今明两日美国大平原将有3-6英寸的降雪,中西部的西北部地区将有8-12英寸的降雪.但他称,原本预计下周在相同地区的雪暴系统从预报中移除了.
1月大豆合约的主要支撑位在200日移动均线切入位14.73-1/2美元,九日相对强弱指标为37.
1月大豆期货 结算价报每蒲式耳14.37美元,重挫29美分.
1月豆油合约 急跌76美分,报48.41美分,1月豆粕合约 回落8.4美元,报每短吨436.5美元.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为272,999口,豆粕期货为92,420口,豆油期货为122,631口.
以下为CBOT农产品期货在2039GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 720.00 -4.00 -0.6% 11.4%
CBOT大豆 1466.00 -30.25 -2.0% 22.3%
CBOT豆粕 444.90 -10.50 -2.3% 43.8%
CBOT豆油 49.17 -0.62 -1.3% -5.6%
CBOT小麦 811.25 3.25 0.4% 24.3%
CBOT稻米 1515.50 -5.00 -0.3% 3.8%
EU小麦 255.25 -2.50 -1.0% 26.0%
NYMEX原油期货 87.90 0.70 0.8% -11.1%
道琼工业指数 13,331 96 0.7% 9.1%
现货金 1670.55 -27.10 -1.6% 6.8%
欧元/美元 1.3222 0.0058 0.4% 2.1%
美元指数 79.3500 -0.2180 -0.3% -1.0%
波罗的海
乾散货指数 743 -23 -3.0% -57.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选