芝加哥期市:CBOT大豆期货下滑,因民间预计明年美国大豆种植面积创纪录

路透12月19日 - CBOT大豆期货周三下滑,交易商称因民间机构预计明年美国大豆种植面积创纪录,且美国种植区部分地区土壤湿度前景改善.

民间分析公司Informa Economics将明年美国大豆种植面积预估由8,010万英亩下调至7,896.2万,但仍超过2009年的之前纪录7,745.1万.今年的种植面积为7,720万.

交易商表示,美国中西部大豆现货价格大致持稳,因少量农户卖盘平衡了相对有限的出口商、乙醇工厂和加工商的需求.

分析师预计周四美国农业部将公布上周出口销售美国大豆65-85万吨.

Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,预计今明两日美国大平原将有3-6英寸的降雪,中西部的西北部地区将有8-12英寸的降雪.但他称,原本预计下周在相同地区的雪暴系统从预报中移除了.

1月大豆合约的主要支撑位在200日移动均线切入位14.73-1/2美元,九日相对强弱指标为37.

1月大豆期货 结算价报每蒲式耳14.37美元,重挫29美分.

1月豆油合约 急跌76美分,报48.41美分,1月豆粕合约 回落8.4美元,报每短吨436.5美元.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为272,999口,豆粕期货为92,420口,豆油期货为122,631口.

以下为CBOT农产品期货在2039GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 720.00 -4.00 -0.6% 11.4%

CBOT大豆 1466.00 -30.25 -2.0% 22.3%

CBOT豆粕 444.90 -10.50 -2.3% 43.8%

CBOT豆油 49.17 -0.62 -1.3% -5.6%

CBOT小麦 811.25 3.25 0.4% 24.3%

CBOT稻米 1515.50 -5.00 -0.3% 3.8%

EU小麦 255.25 -2.50 -1.0% 26.0%

NYMEX原油期货 87.90 0.70 0.8% -11.1%

道琼工业指数 13,331 96 0.7% 9.1%

现货金 1670.55 -27.10 -1.6% 6.8%

欧元/美元 1.3222 0.0058 0.4% 2.1%

美元指数 79.3500 -0.2180 -0.3% -1.0%

波罗的海

乾散货指数 743 -23 -3.0% -57.2%

--------------------------------------------------------