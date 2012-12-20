芝加哥期市:CBOT大豆下滑,因中国持续取消订单

路透12月20日 - CBOT大豆期货周四下滑,交易商称因中国再度取消美国大豆进口订单,且部分美国大豆种植区土壤湿度前景不断改善.
民间出口商周四报告,销往中国的54万吨美国大豆订单取消.周二中国已经取消了30万吨大豆订单,另有12万吨销往未具名目的地的出口订单也被取消,据信也是出口中国.
美国农业部周四表示,中国取消购买54万吨美国大豆,这是至少14年来最大规模订单取消.
美国农业部周四表示,上周出口销售美国大豆62.99万吨,低于预估的65-85万吨.
周三晚和周四早,本季首场强冬季风暴吹袭美国大平原,带来一些急需的湿度.风暴正向中西部玉米和大豆种植区深度推进.
1月大豆合约目前跌穿了所有重要移动均线切入位水准,首道阻力位在200日移动均线切入位14.74美元,九日相对强弱指标为29.
1月大豆期货 结算价报每蒲式耳14.08-3/4美元,重挫28-1/4美分.
1月豆油合约 跌0.5美分,报47.91美分,1月豆粕合约 回落8.8美元,报每短吨427.7美元.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为298,451口,豆粕期货为87,067口,豆油期货为151,993口.
以下为CBOT农产品期货在2017GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 696.50 -6.50 -0.9% 7.7%
CBOT大豆 1408.75 -28.25 -2.0% 17.5%
CBOT豆粕 427.70 -8.80 -2.0% 38.2%
CBOT豆油 47.91 -0.50 -1.0% -8.0%
CBOT小麦 790.50 -15.25 -1.9% 21.1%
CBOT稻米 1527.50 8.00 0.5% 4.6%
EU小麦 248.75 -6.00 -2.4% 22.8%
NYMEX原油期货 90.08 0.11 0.1% -8.9%
道琼工业指数 13,274 22 0.2% 8.6%
现货金 1646.84 -19.72 -1.2% 5.3%
欧元/美元 1.3239 0.0013 0.1% 2.3%
美元指数 79.2550 -0.0140 0.0% -1.2%
波罗的海
乾散货指数 708 -12 -1.7% -59.3%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)