芝加哥期市:CBOT大豆收高,因在价格下跌后有逢低买入

路透12月21日 - CBOT大豆期货周五收高,交易商说,因在过去一周价 格下跌约5%后有逢低买入. 美国农业部(USDA)周五表示,周二公布的有11万吨2012/13年交付的小 麦销往不知名目的地的信息不正确.USDA说,这应该是国内销售,而非出口 销售. 谷物交易商说,周五中西部的现货大豆买盘大致稳定,因降雪及大风使 大豆往市场付运的速度进一步放缓. 美国大平原及中西部的首次冬季雪暴未能缓解该地区逾50年来最严重 的旱情,但雪暴影响交通,妨碍牲畜饲养及运输. 3月大豆合约的关键阻力位在其200日移动均线切入位14.74-1/2美元, 九日相对强弱指标为40. 1月大豆期货 上升22美分,结算价报每蒲式耳14.30-3/4美元. 1月豆油合约 升0.8美分,报48.71美分,1月豆粕合约 上涨 6.1美元,报每短吨433.8美元. 今日CBOT大豆期货的预估成交量为169,674口,豆粕期货为68,947口, 豆油期货为101,742口. 以下为CBOT农产品期货在2020 GMT价格: 价格 日内 日内 年初迄今 变动 涨跌% 涨跌% --------------------------------------------------- CBOT玉米 702.00 5.50 0.8% 8.6% CBOT大豆 1430.75 22.00 1.6% 19.4% CBOT豆粕 433.80 6.10 1.4% 40.2% CBOT豆油 48.71 0.80 1.7% -6.5% CBOT小麦 792.00 1.50 0.2% 21.3% CBOT稻米 1520.50 -7.00 -0.5% 4.1% EU小麦 254.50 5.50 2.2% 25.7% NYMEX原油期货 88.77 -1.36 -1.5% -10.2% 道琼工业指数 13,181 -131 -1.0% 7.9% 现货金 1656.14 9.00 0.5% 5.9% 欧元/美元 1.3174 -0.0068 -0.5% 1.8% 美元指数 79.6120 0.3510 0.4% -0.7% 波罗的海 乾散货指数 700 -8 -1.1% -59.7% -------------------------------------------------------- 注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为 美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)