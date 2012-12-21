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市场报道 | 2012年 12月 22日 星期六 05:41 BJT

芝加哥期市:CBOT大豆收高,因在价格下跌后有逢低买入

路透12月21日 - CBOT大豆期货周五收高,交易商说,因在过去一周价
格下跌约5%后有逢低买入.
    
    美国农业部(USDA)周五表示,周二公布的有11万吨2012/13年交付的小
麦销往不知名目的地的信息不正确.USDA说,这应该是国内销售,而非出口
销售.
    
    谷物交易商说,周五中西部的现货大豆买盘大致稳定,因降雪及大风使
大豆往市场付运的速度进一步放缓.
    
    美国大平原及中西部的首次冬季雪暴未能缓解该地区逾50年来最严重
的旱情,但雪暴影响交通,妨碍牲畜饲养及运输.
    
    3月大豆合约的关键阻力位在其200日移动均线切入位14.74-1/2美元,
九日相对强弱指标为40.
    
    1月大豆期货 上升22美分,结算价报每蒲式耳14.30-3/4美元.
    1月豆油合约 升0.8美分,报48.71美分,1月豆粕合约 上涨
6.1美元,报每短吨433.8美元.
    今日CBOT大豆期货的预估成交量为169,674口,豆粕期货为68,947口,
豆油期货为101,742口.
    
    以下为CBOT农产品期货在2020 GMT价格: 
                        价格      日内  日内   年初迄今  
                                  变动 涨跌%    涨跌%    
    ---------------------------------------------------
    CBOT玉米       702.00     5.50   0.8%    8.6%
    CBOT大豆      1430.75    22.00   1.6%   19.4%
    CBOT豆粕      433.80     6.10   1.4%   40.2%
    CBOT豆油       48.71     0.80   1.7%   -6.5%
    CBOT小麦       792.00     1.50   0.2%   21.3%
    CBOT稻米     1520.50    -7.00  -0.5%    4.1%
    EU小麦       254.50     5.50   2.2%   25.7%
 
    NYMEX原油期货  88.77    -1.36  -1.5%  -10.2%
    道琼工业指数  13,181     -131  -1.0%    7.9%
    现货金       1656.14     9.00   0.5%    5.9%
    欧元/美元    　1.3174  -0.0068  -0.5%    1.8%
    美元指数     79.6120   0.3510   0.4%   -0.7%
    波罗的海 
    乾散货指数      700       -8  -1.1%  -59.7%
    -------------------------------------------------------- 
    注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为
美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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