芝加哥期市:CBOT大豆期货连续第二日收涨,受技术性买盘和空头回补提振

路透12月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第二日上涨,交易商称,大豆期货在技术性买盘和空头回补的助力下从上周所及一个月低位反弹.因临近圣诞假期,今日提前休市.
周二因适逢圣诞假期,美国市场将休市.电子盘和公开喊价交易将于周三1530 GMT重启.
农业部将一周美国谷物出口检查报告的发布时间延迟至周三.
圣诞假期前,美国墨西哥湾及中西部内陆地区大豆现货价格大多没有变化.继上周CBOT玉米期货挫至六个月低位,大豆期货跌至一个月低位后,农户延迟了销售.
中国上海和大连商品期货交易所将从12月28日起,即赶在新年三日假期之前,暂时性上调所有合约的交易保证金比例.2013年1月4日恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,上述品种期货各合约的交易保证金比例恢复至原有比例.(参考here)
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,截至12月18日的一周,大型投机客扩大CBOT大豆净多仓规模至93,168口,为五周来的最大净多仓规模.
1月大豆期货 上涨9美分,结算价报每蒲式耳14.39-3/4美元.
1月豆油合约 升0.23美分,报48.94美分.1月豆粕合约 涨1美元,报每短吨434.8美元.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为21,447口,豆粕期货为4,109口, 豆油期货为14,151口.
以下为CBOT农产品期货在 1824GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 704.25 2.25 0.3% 8.9%
CBOT大豆 1439.75 9.00 0.6% 20.1%
CBOT豆粕 434.80 1.00 0.2% 40.5%
CBOT豆油 48.94 0.23 0.5% -6.0%
CBOT小麦 793.75 1.75 0.2% 21.6%
CBOT稻米 1535.00 14.50 1.0% 5.1%
EU小麦 255.25 0.75 0.3% 26.0%
NYMEX原油期货 88.63 -0.03 0.0% -10.3%
道琼工业指数 13,139 -52 -0.4% 7.5%
现货金 1658.69 2.60 0.2% 6.1%
欧元/美元 1.3185 -0.0002 0.0% 1.9%
美元指数 79.6540 0.0370 0.1% -0.7%
波罗的海
乾散货指数 699 -1 -0.1% -59.8%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 兰秀娟; 审校 李军)