芝加哥期市:CBOT大豆期货下跌,因多头结清仓位及南美天气良好

路透12月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌1%,交易商说,因多头结清仓位及预期南美天气有利作物生长.

技术卖出也是大豆下跌的原因,交投最活跃的3月大豆 在早盘未能守住在其200日移动均线切入位14.40美元的支持后,该合约转跌.

小麦和玉米期货大跌,也令大豆期货承压.

豆粕和豆油期货跟随大豆期货下滑.

尽管美国农业部(USDA)证实销售11.5万吨美国大豆往中国,及出售10.8万吨美国大豆到不知名的目的地,两者均在2012/13年交付,但大豆价格仍然下跌.

USDA称,最新一周出口检验4,448.6万蒲式耳美国大豆,高于市场预估的3,700-4,200万蒲式耳.

Commodity Weather Group说,预料阿根廷未来两周天气较干,缓和了对当地过份湿润的忧虑,而巴西中部在本周和下周将迎来降两.

1月大豆期货 下跌15-1/4美分,结算价报每蒲式耳14.24-1/2美元.

1月豆油合约 下滑0.65美分,报48.29美分.1月豆粕合约 下跌3.5美元,报每短吨431.3美元.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为84,909口,豆粕期货为34,967口, 豆油期货为43,839口.

以下为CBOT农产品期货在2047 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 693.25 -11.00 -1.6% 7.2%

CBOT大豆 1418.50 -17.25 -1.2% 18.4%

CBOT豆粕 431.30 -3.50 -0.8% 39.4%

CBOT豆油 48.29 -0.65 -1.3% -7.3%

CBOT小麦 774.50 -19.25 -2.4% 18.7%

CBOT稻米 1515.00 -19.50 -1.3% 3.7%

EU小麦 休市

NYMEX原油期货 91.06 2.45 2.8% -7.9%

道琼工业指数 13,115 -24 -0.2% 7.3%

现货金 1659.94 1.65 0.1% 6.1%

欧元/美元 1.3226 0.0044 0.3% 2.2%

美元指数 79.5800 -0.0620 -0.1% -0.7%

波罗的海

乾散货指数 699 -1 -0.1% -59.8%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)