芝加哥期市:CBOT大豆期货下跌,受多头部位结清及财政悬崖忧虑拖累

路透12月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四在清淡交投 中连续第二日下跌,受累于年底前多头部位结清,以及市场对美国"财政悬 崖"的担忧. 大豆市场受到原油和股市下跌的影响,因为此前美国参议院民主党领 袖里德警告称,该国在12月31日最后期限前可能不会达成避免财政撙节举 措的协议. CBOT 3月大豆期货 仍处于200日移动均线切入位14.40-1/2美元 的技术阻力位下方. 交易商预计,周五美国农业部公布的报告将显示,该国最近一周大豆出 口销售在10-30万吨.分析师称,近来头号买家中国取消对美国大豆的购买 应会部分抵消新的销售. 一周豆粕出口销售估计在20-30万吨.豆油销售在零到2万吨.因适逢圣 诞假期,农业部延迟一天发布报告. 大豆现货市场坚挺支撑市况.周四早盘市场对运往美国墨西哥湾沿岸 大豆的基本买价走升,因为预计中国将重燃买需. CBOT大豆合约 2012年有望录得18%的涨幅,2011年为下滑14%.今 年CBOT豆粕累计上涨39%,豆油则下跌7%. 1月大豆期货 下跌5-3/4美分,结算价报每蒲式耳14.18-3/4美元. 1月豆油合约 持平,报48.29美分,1月豆粕合约 下跌1.5美 元,报每短吨429.8美元. 今日CBOT大豆期货的预估成交量为126,029口,豆粕期货为55,545口, 豆油期货为71,244口. 以下为CBOT农产品期货在2018GMT价格: 价格 日内 日内 年初迄今 变动 涨跌% 涨跌% --------------------------------------------------- CBOT玉米 691.50 -1.75 -0.3% 7.0% CBOT大豆 1418.75 -5.75 -0.4% 18.4% CBOT豆粕 429.80 -1.50 -0.4% 38.9% CBOT豆油 48.29 0.00 0.0% -7.3% CBOT小麦 772.25 -2.25 -0.3% 18.3% CBOT稻米 1499.50 -15.50 -1.0% 2.7% EU小麦 250.00 -5.50 -2.2% 23.5% NYMEX原油期货 91.09 0.11 0.1% -7.8% 道琼工业指数 13,053 -61 -0.5% 6.8% 现货金 1663.90 4.41 0.3% 6.4% 欧元/美元 1.3240 0.0017 0.1% 2.3% 美元指数 79.6030 -0.0180 0.0% -0.7% 波罗的海 乾散货指数 699 -1 -0.1% -59.8% -------------------------------------------------------- 注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为 美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)