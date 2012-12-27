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市场报道 | 2012年 12月 28日 星期五 05:47 BJT

芝加哥期市:CBOT大豆期货下跌,受多头部位结清及财政悬崖忧虑拖累

路透12月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四在清淡交投
中连续第二日下跌,受累于年底前多头部位结清,以及市场对美国"财政悬
崖"的担忧.
    
    大豆市场受到原油和股市下跌的影响,因为此前美国参议院民主党领
袖里德警告称,该国在12月31日最后期限前可能不会达成避免财政撙节举
措的协议.
    
    CBOT 3月大豆期货 仍处于200日移动均线切入位14.40-1/2美元
的技术阻力位下方.
    
    交易商预计,周五美国农业部公布的报告将显示,该国最近一周大豆出
口销售在10-30万吨.分析师称,近来头号买家中国取消对美国大豆的购买
应会部分抵消新的销售.
    
    一周豆粕出口销售估计在20-30万吨.豆油销售在零到2万吨.因适逢圣
诞假期,农业部延迟一天发布报告.
    
    大豆现货市场坚挺支撑市况.周四早盘市场对运往美国墨西哥湾沿岸
大豆的基本买价走升,因为预计中国将重燃买需.
    
    CBOT大豆合约 2012年有望录得18%的涨幅,2011年为下滑14%.今
年CBOT豆粕累计上涨39%,豆油则下跌7%.

    1月大豆期货 下跌5-3/4美分,结算价报每蒲式耳14.18-3/4美元.
    
    1月豆油合约 持平,报48.29美分,1月豆粕合约 下跌1.5美
元,报每短吨429.8美元.

    今日CBOT大豆期货的预估成交量为126,029口,豆粕期货为55,545口,
豆油期货为71,244口.
    
    以下为CBOT农产品期货在2018GMT价格: 
                        价格      日内  日内   年初迄今  
                                  变动 涨跌%    涨跌%    
    ---------------------------------------------------
    CBOT玉米       691.50    -1.75  -0.3%    7.0%
    CBOT大豆      1418.75    -5.75  -0.4%   18.4%
    CBOT豆粕      429.80    -1.50  -0.4%   38.9%
    CBOT豆油       48.29     0.00   0.0%   -7.3%
    CBOT小麦       772.25    -2.25  -0.3%   18.3%
    CBOT稻米     1499.50   -15.50  -1.0%    2.7%
    EU小麦       250.00    -5.50  -2.2%   23.5%
 
    NYMEX原油期货   91.09     0.11   0.1%   -7.8%
    道琼工业指数    13,053      -61  -0.5%    6.8%
    现货金        1663.90     4.41   0.3%    6.4%
    欧元/美元      1.3240   0.0017   0.1%    2.3%
    美元指数      79.6030  -0.0180   0.0%   -0.7%
    波罗的海 
    乾散货指数       699       -1  -0.1%  -59.8%
    -------------------------------------------------------- 
    注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为
美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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