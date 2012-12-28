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市场报道 | 2012年 12月 29日 星期六 05:40 BJT

芝加哥期市:CBOT大豆期货小幅收高,受技术性买盘及中国需求推动

路透12月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五温和收高,交
易商称,少量技术性买盘,以及大买家中国对大豆出口的需求重燃,令大豆
中止两日连跌.
    
    交易迟滞,交投最活跃的3月大豆期约 保持在周四的交投区间内.
    
    美国股市表现疲弱令大豆市场涨幅受限,因为美国联邦政府逼近"财政
悬崖".
    
    本周CBOT 3月大豆期约累计下滑0.9%,为连涨四周后连续第二周下跌.
3月豆粕期约 跌1.6%,为连续第二周录得跌幅.3月豆油期约 上
涨0.6%.
    
    美国农业部报告称,最近一周该国大豆出口销售为净8.7万吨,低于10-
30万吨的贸易预估.该出口销售数据包括了被取消的近40万吨大豆,这其中
的大部分原本是要运往中国及一些未知目的地.
    
    然而,美国农业部在其每日报告系统中确认,2012/13年度将有16.5万
吨美国大豆销往中国,以及3万吨美国豆油销往未知目的地.
    
    美国农业部报告称,该国豆粕一周出口销售量为12.49万吨,低于20-30
万吨的贸易预估,豆油销售量为1.72万吨,落在贸易预估内.
    
    两家生产组织表示,巴西大豆产量最大的州-马托格罗索州(Mato Gros
so)的大豆收割正在进行.农业部预计,2012/13年度巴西在全球大豆产量中
将处于领先地位,产量达创纪录的8,100万吨.
    
    交易商和分析师预计,在下周一CBOT 1月期约交割第一通知日之前,由
于现货市场坚挺,将不会有大豆或豆粕的交割.
    
    交易商和分析师预计,CBOT 1月豆油交割量在2,000-3,000口.
    
    1月大豆期货 结算价报每蒲式耳14.24美元,上涨5-1/4美分.

    1豆油合约 上涨0.65,报48.94美分.1月豆粕合约 下跌2.1
美元,报每短吨427.7美元

    今日CBOT大豆期货的预估成交量为121,365口,豆粕期货为46,363口,
豆油期货为82,011口.
    
    以下为CBOT农产品期货在2019 GMT价格: 
                        价格      日内  日内   年初迄今  
                                  变动 涨跌%    涨跌%    
    ---------------------------------------------------
    CBOT玉米       694.00     2.50   0.4%    7.3%
    CBOT大豆      1424.00     5.25   0.4%   18.8%
    CBOT豆粕      427.70    -2.10  -0.5%   38.2%
    CBOT豆油       48.94     0.65   1.4%   -6.0%
    CBOT小麦       778.75     6.50   0.8%   19.3%
    CBOT稻米     1495.50    -4.00  -0.3%    2.4%
    EU小麦       251.00     1.25   0.5%   24.0%
     
    NYMEX原油期货  91.07     0.19   0.2%   -7.9%
    道琼工业指数  13,012      -84  -0.6%    6.5%
    现货金       1654.70    -8.59  -0.5%    5.8%
    欧元/美元    1.3219  -0.0016  -0.1%    2.1%
    美元指数     79.6890   0.0690   0.1%   -0.6%
    波罗的海 
    乾散货指数      699       -1  -0.1%  -59.8%
    -------------------------------------------------------- 
    注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为
美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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