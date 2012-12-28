芝加哥期市:CBOT大豆期货小幅收高,受技术性买盘及中国需求推动

路透12月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五温和收高,交 易商称,少量技术性买盘,以及大买家中国对大豆出口的需求重燃,令大豆 中止两日连跌. 交易迟滞,交投最活跃的3月大豆期约 保持在周四的交投区间内. 美国股市表现疲弱令大豆市场涨幅受限,因为美国联邦政府逼近"财政 悬崖". 本周CBOT 3月大豆期约累计下滑0.9%,为连涨四周后连续第二周下跌. 3月豆粕期约 跌1.6%,为连续第二周录得跌幅.3月豆油期约 上 涨0.6%. 美国农业部报告称,最近一周该国大豆出口销售为净8.7万吨,低于10- 30万吨的贸易预估.该出口销售数据包括了被取消的近40万吨大豆,这其中 的大部分原本是要运往中国及一些未知目的地. 然而,美国农业部在其每日报告系统中确认,2012/13年度将有16.5万 吨美国大豆销往中国,以及3万吨美国豆油销往未知目的地. 美国农业部报告称,该国豆粕一周出口销售量为12.49万吨,低于20-30 万吨的贸易预估,豆油销售量为1.72万吨,落在贸易预估内. 两家生产组织表示,巴西大豆产量最大的州-马托格罗索州(Mato Gros so)的大豆收割正在进行.农业部预计,2012/13年度巴西在全球大豆产量中 将处于领先地位,产量达创纪录的8,100万吨. 交易商和分析师预计,在下周一CBOT 1月期约交割第一通知日之前,由 于现货市场坚挺,将不会有大豆或豆粕的交割. 交易商和分析师预计,CBOT 1月豆油交割量在2,000-3,000口. 1月大豆期货 结算价报每蒲式耳14.24美元,上涨5-1/4美分. 1豆油合约 上涨0.65,报48.94美分.1月豆粕合约 下跌2.1 美元,报每短吨427.7美元 今日CBOT大豆期货的预估成交量为121,365口,豆粕期货为46,363口, 豆油期货为82,011口. 以下为CBOT农产品期货在2019 GMT价格: 价格 日内 日内 年初迄今 变动 涨跌% 涨跌% --------------------------------------------------- CBOT玉米 694.00 2.50 0.4% 7.3% CBOT大豆 1424.00 5.25 0.4% 18.8% CBOT豆粕 427.70 -2.10 -0.5% 38.2% CBOT豆油 48.94 0.65 1.4% -6.0% CBOT小麦 778.75 6.50 0.8% 19.3% CBOT稻米 1495.50 -4.00 -0.3% 2.4% EU小麦 251.00 1.25 0.5% 24.0% NYMEX原油期货 91.07 0.19 0.2% -7.9% 道琼工业指数 13,012 -84 -0.6% 6.5% 现货金 1654.70 -8.59 -0.5% 5.8% 欧元/美元 1.3219 -0.0016 -0.1% 2.1% 美元指数 79.6890 0.0690 0.1% -0.6% 波罗的海 乾散货指数 699 -1 -0.1% -59.8% -------------------------------------------------------- 注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为 美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)