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市场报道 | 2013年 1月 1日 星期二 05:09 BJT

芝加哥期市: CBOT大豆期货收低,因南美天气良好

路透芝加哥12月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,
因南美天气良好引发对大丰收的预期.
    
    1月大豆期货 收低5-1/4美分,报每蒲式耳14.18-3/4美元,3月合
约 跌8-1/2美分,报每蒲式耳14.09-1/2美元. 
    
    Price Futures Group副总裁Jack Scoville称,南美天气改善尤其不
利于远月合约.巴西和阿根廷在春季收割后,将与美国在出口方面展开竞争
.
    
    美国农业部周一公布,民间出口商已达成出口14万吨美国大豆的出口
协议,出口地不详,本销售年度付运.
    
    美国农业部称,上周出口检验了3,550万蒲式耳大豆,符合3,500至3,80
0万蒲式耳的预期.
    
    近月大豆合约在9月触及纪录高位后已累计回落20.1%.第四季近月大
豆合约共计跌8.3%,创下2009年第三季以来最大单季跌幅,打破了此前连续
四个季度的连升走势.
    
    近月大豆合约12月累计跌1.4%,为连续第四个月收挫,而且是2008年连
跌五个月以来按月计最长跌势.
    
    各市场周二因新年假期而休市.
    
    1豆油合约 上涨0.22美分,报49.16美分.1月豆粕合约 下
跌7.1 美元,报每短吨420.60美元.

    今日CBOT大豆期货的预估成交量为89,967口,豆粕期货为42,288口, 
豆油期货为41,463口.
    
    以下为CBOT农产品期货在2035 GMT价格:
                        价格      日内  日内   年初迄今  
                                  变动 涨跌%    涨跌%    
---------------------------------------------------
    CBOT玉米 Cc1       698.25     4.25   0.6%    8.0%
    CBOT大豆 Sc1      1418.75    -5.25  -0.4%   18.4%
    CBOT豆粕 SMc1      420.60    -7.10  -1.7%   35.9%
    CBOT豆油 BOc1       49.16     0.22   0.5%   -5.6%
    CBOT小麦 Wc1       778.00    -0.75  -0.1%   19.2%
    CBOT稻米 RRc1     1486.00    -9.50  -0.6%    1.7%
    EU小麦 BL2H0       250.50    -0.75  -0.3%   23.7%


    NYMEX原油期货 CLc1  91.62     0.82   0.9%   -7.3%
    道琼工业指数 .DJI  13,053      115   0.9%    6.8%
    现货金 XAU=       1673.10    18.20   1.1%    7.0%
    欧元/美元 EUR=    1.3190  -0.0021  -0.2%    1.9%
    美元指数 .DXY     79.8080   0.1300   0.2%   -0.5%
    波罗的海 
    乾散货指数 .BADI      699       -1  -0.1%  -59.8%    -------
------------------------------------------------- 
    注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为
美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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