芝加哥期市: CBOT大豆期货收低,因南美天气良好

路透芝加哥12月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低, 因南美天气良好引发对大丰收的预期. 1月大豆期货 收低5-1/4美分,报每蒲式耳14.18-3/4美元,3月合 约 跌8-1/2美分,报每蒲式耳14.09-1/2美元. Price Futures Group副总裁Jack Scoville称,南美天气改善尤其不 利于远月合约.巴西和阿根廷在春季收割后,将与美国在出口方面展开竞争 . 美国农业部周一公布,民间出口商已达成出口14万吨美国大豆的出口 协议,出口地不详,本销售年度付运. 美国农业部称,上周出口检验了3,550万蒲式耳大豆,符合3,500至3,80 0万蒲式耳的预期. 近月大豆合约在9月触及纪录高位后已累计回落20.1%.第四季近月大 豆合约共计跌8.3%,创下2009年第三季以来最大单季跌幅,打破了此前连续 四个季度的连升走势. 近月大豆合约12月累计跌1.4%,为连续第四个月收挫,而且是2008年连 跌五个月以来按月计最长跌势. 各市场周二因新年假期而休市. 1豆油合约 上涨0.22美分,报49.16美分.1月豆粕合约 下 跌7.1 美元,报每短吨420.60美元. 今日CBOT大豆期货的预估成交量为89,967口,豆粕期货为42,288口, 豆油期货为41,463口. 以下为CBOT农产品期货在2035 GMT价格: 价格 日内 日内 年初迄今 变动 涨跌% 涨跌% --------------------------------------------------- CBOT玉米 Cc1 698.25 4.25 0.6% 8.0% CBOT大豆 Sc1 1418.75 -5.25 -0.4% 18.4% CBOT豆粕 SMc1 420.60 -7.10 -1.7% 35.9% CBOT豆油 BOc1 49.16 0.22 0.5% -5.6% CBOT小麦 Wc1 778.00 -0.75 -0.1% 19.2% CBOT稻米 RRc1 1486.00 -9.50 -0.6% 1.7% EU小麦 BL2H0 250.50 -0.75 -0.3% 23.7% NYMEX原油期货 CLc1 91.62 0.82 0.9% -7.3% 道琼工业指数 .DJI 13,053 115 0.9% 6.8% 现货金 XAU= 1673.10 18.20 1.1% 7.0% 欧元/美元 EUR= 1.3190 -0.0021 -0.2% 1.9% 美元指数 .DXY 79.8080 0.1300 0.2% -0.5% 波罗的海 乾散货指数 .BADI 699 -1 -0.1% -59.8% ------- ------------------------------------------------- 注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为 美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)