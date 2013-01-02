芝加哥期市: CBOT大豆期货受技术性抛售打压收跌,但豆油期货飙升

路透1月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三抹去早盘涨幅,收跌1.2%,触及一个月低位,交易商称 ,受累于技术性抛售.而豆油期货则飙升. 谷物和大豆期货转升为跌,因美元指数 大涨,美国政界人士在最后一刻达成避免财政悬崖的协议所引 发的乐观情绪消退. CBOT豆油合约 跳升近3%,录得8月以来最大单日涨幅,之前美国国会通过了大规模财政协议,其中包括 延长每加仑1美元,针对以大豆为原材料的生物燃料的税务优惠. CBOT-3月豆粕合约 回落3.3%,跌至200日移动均线之下,逼近一个月低位,因交易商出脱豆粕/豆油套 利交易头寸. 基金持有大量豆油净空头头寸,使豆油市场很容易出现空头回补. MDA EarthSat Weather表示,南美多数地区的作物天气状况令人满意,部分地区天气干燥,部分地区降水过 度,导致部分市场人士担忧作物的播种和生长. CBOT报告,有9口1月豆粕合约交割,3,034口豆油合约交割,无大豆合约交割. 1月大豆期货 急跌13-1/4美分,报每蒲式耳14.05-1/2美元,3月合约 跌17-1/4美分,报每蒲式耳13 .92-1/4美元. 1豆油合约 急升1.36美分,50.52美分.1月豆粕合约 劲挫13.5 美元,报每短吨407.1美元. 今日CBOT大豆期货的预估成交量为135,438口,豆粕期货为75,355口,豆油期货为111,896口.(完)