芝加哥期市: CBOT大豆触及六周低位,因中国取消订单

路透1月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连跌第三天,指标3月合约触及六周低位,交易商说,因中国取消美国大豆订单.

美国农业部(USDA)称,中国取消31.5万吨于2012/13年交付的美国大豆买单.此前在12月16日该周,中国取消总计84万吨大豆买单.

在巴西的美国农业部随员上调其巴西2012/13年大豆产量至8,300万吨,创纪录高位,高于最新的美国农业部官方预估的8,100万吨,此一消息也不利大豆市场.

美元上涨也令大豆市场承压.美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布的12月会议记录显示,美联储决定继续购买公债,以在未来数月刺激经济,但在美联储内部对政策风险的忧虑不断增加. 之后,美元走强.

CBOT豆粕 连跌第六天,近月合约盘中跌至每短吨400美元以下,为七个月来首见.

CBOT-3月豆油 收低,因获利了结,结束四天连升之势.周三该合约跳升2.7%.

1月大豆期货 下跌2-1/2美分,报每蒲式耳14.03美元,3月大豆合约 跌5-3/4美分,报每蒲式耳13.86-1/2美元.

1豆油合约 下跌0.31美分,报50.21美分.1月豆粕合约 下跌1.5美元,报每短吨405.6美元.

市场预期,美国农业部周五将公布最新一周出口销售25-45万吨美国大豆.因新年假期,该报告被推迟一天公布.

CBOT称,有九口1月豆粕合约交割,2,754口豆油交割,没有大豆合约交割.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为114,859口,豆粕期货为57,126口,豆油期货为81,663口.

以下为CBOT农产品期货在2021 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 689.25 -1.50 -0.2% 6.6%

CBOT大豆 1403.00 -2.50 -0.2% 17.1%

CBOT豆粕 405.60 -1.50 -0.4% 31.1%

CBOT豆油 50.21 -0.31 -0.6% -3.6%

CBOT小麦 755.50 0.25 0.0% 15.7%

CBOT稻米 1478.00 2.50 0.2% 1.2%

EU小麦 253.75 2.50 1.0% 25.3%

NYMEX原油期货 92.76 -0.36 -0.4% -6.1%

道琼工业指数 13,383 -30 -0.2% 9.5%

现货金 1664.70 -21.65 -1.3% 6.5%

欧元/美元 1.3059 -0.0126 -0.9% 0.9%

美元指数 80.4020 0.5570 0.7% 0.3%

波罗的海

乾散货指数 700 2 0.3% -59.7%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>