芝加哥期市:CBOT大豆期货下滑,因美国可能上调产量预估及巴西丰收

路透1月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连跌第四日,交易商称因预期美国农业部下周上调美国2012年度大豆产量预估,且巴西开始收割,产量可能创新高.

民间分析公司Informa Economics预计美国2012年大豆产量为30.4亿蒲式耳,单产为每英亩40.1蒲式耳,高于美国农业部上次预估的29.71亿和39.3蒲式耳.美国农业部将于1月11日更新预估.

指标3月大豆合约 追平11月16日触及的低点13.56美元,形成双底形态,为技术面重要支撑水准.

豆粕期货延续跌势至第七天,近月合约结算价低于每短吨400美元,为6月初来首次,交投最活跃的3月豆粕期货 的九日相对强弱指标(RSI)降至19,在技术性超卖区间0-30内.

本周,3月大豆期货跌3.6%,豆粕期货跌6.1%,为连跌三周,3月豆油期货 收高0.9%,为连升第二周.

美国农业部公布,最新一周美国大豆出口销售49.63万吨,高于预估的25-45万吨,但交易商仍对中国近期取消美国大豆订单感到不安.

美国农业部还公布,最新一周美国出口豆粕5.38万吨,低于预估的10-25万吨,豆油出口3.14万吨,高于预估的1-3万吨.

中国大连豆粕期货周五下跌逾2%,因担心国内对大豆的需求趋弱.0153GMT,豆粕主力2013年5月合约下跌2.2%至每吨3,237元人民币(520美元).

3月大豆合约 跌19-1/4美分,报每蒲式耳13.67-1/4美元.

3月豆油合约 下跌0.80美分,报49.90美分.3月豆粕合约 下跌5.2美元,报每短吨399美元.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为151,339口,豆粕期货为76,081口,豆油期货为94,171口.

以下为CBOT农产品期货在2009 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 680.25 -9.00 -1.3% 5.2%

CBOT大豆 1389.00 -14.00 -1.0% 15.9%

CBOT豆粕 398.20 -7.40 -1.8% 28.7%

CBOT豆油 49.42 -0.79 -1.6% -5.1%

CBOT小麦 747.25 -8.25 -1.1% 14.5%

CBOT稻米 1503.00 25.00 1.7% 2.9%

EU小麦 250.75 -2.75 -1.1% 23.8%

NYMEX原油期货 92.98 0.06 0.1% -5.9%

道琼工业指数 13,422 31 0.2% 9.9%

现货金 1651.79 -10.75 -0.7% 5.6%

欧元/美元 1.3069 0.0024 0.2% 1.0%

美元指数 80.5110 0.1290 0.2% 0.4%

波罗的海

乾散货指数 706 6 0.9% -59.4%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>