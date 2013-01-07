芝加哥期市:CBOT大豆期货收高,连跌四日后出现技术性反弹

路透1月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,交易商称受逢低买盘带动结束四日跌势,上周指标3月大豆合约 挫至六周低点.

豆粕期货也收高,止住七日跌势,上周五近月豆粕合约跌至每短吨400美元下方的七个月低点.

豆油合约小涨,但因豆粕/豆油价差交易而表现逊色.

未经证实的传闻称,因中国大豆压榨利润改善,中国对美国大豆的需求重燃,这也给市场提供了更多支撑.

市场预计商品指数基金本周将买入4.5-5万口CBOT豆粕合约,同时卖出较少大豆和豆油期货,作为年度指数调整权重的一部分.

美国墨西哥湾大豆现货市场走软,以及巴西天气状况理想,限制了市场升幅.巴西今年大豆产量有望创纪录.

美国农业部报告,最近一周出口检验美国大豆3,965.2万蒲式耳,预估区间为3,700-4,300万.

3月大豆合约 升19-1/4美分,报每蒲式耳13.88-1/2美元.

3月豆油合约 微升0.06美分,报49.96美分.3月豆粕合约 收高9.9美元,报每短吨408.9美元.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为149,206口,豆粕期货为66,773口,豆油期货为100,937口.

以下为CBOT农产品期货在2021 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 685.50 5.25 0.8% -1.8%

CBOT大豆 1410.75 21.75 1.6% -0.6%

CBOT豆粕 408.50 10.30 2.6% -2.9%

CBOT豆油 49.50 0.08 0.2% 0.7%

CBOT小麦 751.25 4.00 0.5% -3.4%

CBOT稻米 1497.50 -5.50 -0.4% 0.8%

EU小麦 250.25 -0.75 -0.3% 0.0%

NYMEX原油期货 93.25 0.16 0.2% 1.6%

道琼工业指数 13,386 -49 -0.4% 2.2%

现货金 1647.66 -8.79 -0.5% -1.6%

欧元/美元 1.3112 0.004 0.3% -0.6%

美元指数 80.2530 -0.2460 -0.3% 0.6%

波罗的海

乾散货指数 712 6 0.9% 1.9%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>