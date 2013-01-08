重发-芝加哥期市: 大豆期货涨跌互现,市场静待美国和巴西产量数据

(重发以补上表头"芝加哥期市")

路透1月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘涨跌互现,交投最活跃的3月合约走低,交易商称,因预期美国和巴西政府将上调对巴西的大豆收成预估.

但今日交投震荡,经纪商在美国农业部本周五公布月度供需报告前调整头寸.

路透调查预计,农业部将在报告中把巴西大豆产量预估从上月创纪录的8,180万吨上调0.9%.

另外,巴西国家商品供应公司(Conab)计划在周三公布最新的大豆和玉米产量预估.

市场预计,农业部将在报告中将全球2012/13年大豆库存预估在上月的基础上上调0.4%,至6,020万吨.

市场还预计,农业部将把美国2012/13年大豆产量预估上调0.6%,至29.88亿蒲式耳,之前的预估为29.71亿蒲式耳.

豆粕期货上扬,豆油期货走低,受豆粕/豆油套利交易影响,两大商品指数将从本周开始进行权重调整.DJ-UBS基金10月宣布2013年将增加豆粕权重,削减大豆和豆油权重.

3月大豆合约 回落2美分,报每蒲式耳13.86-1/2美元.

3月豆油合约 跌0.43美分,报49.53美分.3月豆粕合约 收高2美元,报每短吨410.9美元.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为156,965口,豆粕期货为90,480口,豆油期货为103,054口.

以下为CBOT农产品期货在2116GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc2 688.75 3.50 0.5% 6.5%

CBOT大豆 Sc2 1386.50 -2.00 -0.1% 15.7%

CBOT豆粕 SMc1 410.60 2.10 0.5% 32.7%

CBOT豆油 BOc1 49.14 -0.36 -0.7% -5.7%

CBOT小麦 Wc2 760.25 -0.75 -0.1% 16.5%

CBOT稻米 RRc1 1496.00 -1.50 -0.1% 2.4%

EU小麦 BL2K2 254.75 4.25 1.7% 25.8%

NYMEX原油期货 CLc1 93.29 0.10 0.1% -5.6%

道琼工业指数 .DJI 13,329 -55 -0.4% 9.1%

现货金 XAU= 1658.34 11.70 0.7% 6.0%

欧元/美元 EUR= 1.3085 -0.0032 -0.2% 1.1%

美元指数 .DXY 80.3240 0.0680 0.1% 0.2%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 734 22 3.1% -57.8%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>