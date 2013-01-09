芝加哥期市: 大豆期货收跌,受累于农业部公布供需报告前的头寸调整

路透1月9日 - 交投最活跃的CBOT-3月大豆期货周三收低,因交易商在本周稍后美国农业部公布关键供需报告前调整头寸.

市场走势震荡,3月合约仍陷于昨日的交易区间内.

豆粕合约小幅收跌,豆油合约收涨,但在农业部1月11日发布报告前,这两间市场均呈区间走势.

对巴西大豆收成将触及创纪录水平的忧虑加重市场压力.

巴西国家商品供应公司(Conab)将巴西大豆产量预估从12月的8,260万吨上调至创纪录的8,270万吨.

市场预计,美国农业部将在周五报告中上调美国2012年大豆产量预估,因单产略高于之前的预期.但来自出口商和国内加工商的强劲需求将使农业部的美国大豆结转库存预估处于九年低位.

农业部称,民间出口商报告,向中国销售2013/14年交付的12万吨大豆,产地不确定.

市场预期,农业部周四公布的周度出口报告将显示,上周出口销售美国大豆25-40万吨,销售豆粕7.5-17.5万吨,销售豆油3.5-6.5万吨.

作物预估机构Lanworth将2012/13年美国大豆产量预估上调至29.04亿蒲式耳,高于之前的28.61亿蒲式耳.该机构还预计截至去年12月1日,美国大豆库存为19.49亿蒲式耳.

Lanworth将巴西大豆产量预期从之前的7,910万蒲式耳上调至7,980万蒲式耳.

CBOT报告,1月豆油合约交割704口,没有大豆和豆粕合约交割.

3月大豆合约 回落1美分,报每蒲式耳13.85-1/2美元.

3月豆油合约 上扬0.11美分,报49.64美分.3月豆粕合约 收跌1.3美元,报每短吨409.6美元.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为88,305口,豆粕期货为38,258口,豆油期货为59,042口.

以下为CBOT农产品期货在2056GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc2 694.25 5.50 0.8% 7.4%

CBOT大豆 Sc2 1385.50 -1.00 -0.1% 15.6%

CBOT豆粕 SMc1 411.30 0.70 0.2% 32.9%

CBOT豆油 BOc1 49.24 0.10 0.2% -5.5%

CBOT小麦 Wc2 745.50 -5.00 -0.7% 14.2%

CBOT稻米 RRc1 1500.00 4.00 0.3% 2.7%

EU小麦 BL2K2 254.75 0.00 0.0% 25.8%

NYMEX原油期货 CLc1 93.10 -0.05 -0.1% -5.8%

道琼工业指数 .DJI 13,383 54 0.4% 9.5%

现货金 XAU= 1656.84 -1.76 -0.1% 5.9%

欧元/美元 EUR= 1.3063 -0.0017 -0.1% 0.9%

美元指数 .DXY 80.5180 0.1780 0.2% 0.4%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 743 9 1.2% -57.2%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)