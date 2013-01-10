更正-芝加哥期市: 大豆期货收跌,受累于农业部公布供需报告前的头寸调整

金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
(更正:内文第10段因译文有误,"蒲式耳"应改为"万吨")
路透1月9日 - 交投最活跃的CBOT-3月大豆期货周三收低,因交易商在本周稍后美国农业部公布关键供需报告前调整头寸.
市场走势震荡,3月合约仍陷于昨日的交易区间内.
豆粕合约小幅收跌,豆油合约收涨,但在农业部1月11日发布报告前,这两间市场均呈区间走势.
对巴西大豆收成将触及创纪录水平的忧虑加重市场压力.
巴西国家商品供应公司(Conab)将巴西大豆产量预估从12月的8,260万吨上调至创纪录的8,270万吨.
市场预计,美国农业部将在周五报告中上调美国2012年大豆产量预估,因单产略高于之前的预期.但来自出口商和国内加工商的强劲需求将使农业部的美国大豆结转库存预估处于九年低位.
农业部称,民间出口商报告,向中国销售2013/14年交付的12万吨大豆,产地不确定.
市场预期,农业部周四公布的周度出口报告将显示,上周出口销售美国大豆25-40万吨,销售豆粕7.5-17.5万吨,销售豆油3.5-6.5万吨.
作物预估机构Lanworth将2012/13年美国大豆产量预估上调至29.04亿蒲式耳,高于之前的28.61亿蒲式耳.该机构还预计截至去年12月1日,美国大豆库存为19.49亿蒲式耳.
Lanworth将巴西大豆产量预期从之前的7,910万吨上调至7,980万吨.
CBOT报告,1月豆油合约交割704口,没有大豆和豆粕合约交割.
3月大豆合约 回落1美分,报每蒲式耳13.85-1/2美元.
3月豆油合约 上扬0.11美分,报49.64美分.3月豆粕合约 收跌1.3美元,报每短吨409.6美元.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为88,305口,豆粕期货为38,258口,豆油期货为59,042口.
以下为CBOT农产品期货在2056GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
--------------------------------------------------------
CBOT玉米 Cc2 694.25 5.50 0.8% 7.4%
CBOT大豆 Sc2 1385.50 -1.00 -0.1% 15.6%
CBOT豆粕 SMc1 411.30 0.70 0.2% 32.9%
CBOT豆油 BOc1 49.24 0.10 0.2% -5.5%
CBOT小麦 Wc2 745.50 -5.00 -0.7% 14.2%
CBOT稻米 RRc1 1500.00 4.00 0.3% 2.7%
EU小麦 BL2K2 254.75 0.00 0.0% 25.8%
NYMEX原油期货 CLc1 93.10 -0.05 -0.1% -5.8%
道琼工业指数 .DJI 13,383 54 0.4% 9.5%
现货金 XAU= 1656.84 -1.76 -0.1% 5.9%
欧元/美元 EUR= 1.3063 -0.0017 -0.1% 0.9%
美元指数 .DXY 80.5180 0.1780 0.2% 0.4%
波罗的海
乾散货指数 .BADI 743 9 1.2% -57.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计