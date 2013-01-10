重发-芝加哥期市: CBOT大豆期货收跌,市场静待农业部供需报告

金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
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路透1月10日 - CBOT大豆期货周四走低,交易商在美国农业部周五公布关键供需报告前调整头寸.
市场预计,农业部报告将会上调美国2012年大豆产量预估,因单产高于之前的预期.但来自出口商和本地加工商的强劲需求应使农业部对大豆期末库存的预估保持在九年低位.
CBOT-3月大豆期货 收盘时跌至日低,部分交易商称,受累于指数基金调整头寸.
豆粕期货收跌,但豆油期货收涨,因交易商出脱豆粕/豆油套利交易.
有关巴西大豆收成将创纪录的预期也令大豆期价承压,目前巴西已开始早期收割.本地气象学家Somar称,预报显示巴西中西部和东南部未来五天将出现强降雨,对作物生长有利.
农业部透过日报告系统证实,销售58.75万吨大豆至最大进口国中国和不知名目的地.总计有24.6万吨大豆将在下一作物种植年度交付.
农业部报告称,上周净出口销售美国大豆40.68万吨(旧作和新作合计),为两周低位,但高于市场预估的20-40万吨.数据包括中国取消的24.16万吨的订单.
农业部报告还显示,上周出口销售豆粕11.82万吨,在7.5-17.5的预估区间内,销售豆油1.08万吨,低于3.5-6.5万吨的预估区间.
3月大豆合约 回落5-3/4美分,报每蒲式耳13.79-3/4美元.
3月豆油合约 上扬0.11美分,报49.75美分.3月豆粕合约 收跌4美元,报每短吨405.6美元.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为137,976口,豆粕期货为72,497口,豆油期货为113,842口.
以下为CBOT农产品期货在2146GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
--------------------------------------------------------
CBOT玉米 Cc1 698.75 4.50 0.7% 8.1%
CBOT大豆 Sc2 1379.75 -5.75 -0.4% 15.1%
CBOT豆粕 SMc1 408.70 -2.60 -0.6% 32.1%
CBOT豆油 BOc1 49.39 0.15 0.3% -5.2%
CBOT小麦 Wc1 744.50 -1.00 -0.1% 14.1%
CBOT稻米 RRc1 1487.00 -13.00 -0.9% 1.8%
EU小麦 BL2K2 248.25 -6.25 -2.5% 22.6%
NYMEX原油期货 CLc1 93.91 0.81 0.9% -5.0%
道琼工业指数 .DJI 13,471 81 0.6% 10.3%
现货金 XAU= 1674.24 16.95 1.0% 7.1%
欧元/美元 EUR= 1.3259 0.0196 1.5% 2.4%
美元指数 .DXY 79.7650 -0.7940 -1.0% -0.5%
波罗的海
乾散货指数 .BADI 751 8 1.1% -56.8%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 于春红)
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计