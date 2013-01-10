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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 07:40 BJT

重发-芝加哥期市: CBOT大豆期货收跌,市场静待农业部供需报告

(重发以删除标题中多余赘字)

路透1月10日 - CBOT大豆期货周四走低,交易商在美国农业部周五公布关键供需报告前调整头寸.

市场预计,农业部报告将会上调美国2012年大豆产量预估,因单产高于之前的预期.但来自出口商和本地加工商的强劲需求应使农业部对大豆期末库存的预估保持在九年低位.

CBOT-3月大豆期货 收盘时跌至日低,部分交易商称,受累于指数基金调整头寸.

豆粕期货收跌,但豆油期货收涨,因交易商出脱豆粕/豆油套利交易.

有关巴西大豆收成将创纪录的预期也令大豆期价承压,目前巴西已开始早期收割.本地气象学家Somar称,预报显示巴西中西部和东南部未来五天将出现强降雨,对作物生长有利.

农业部透过日报告系统证实,销售58.75万吨大豆至最大进口国中国和不知名目的地.总计有24.6万吨大豆将在下一作物种植年度交付.

农业部报告称,上周净出口销售美国大豆40.68万吨(旧作和新作合计),为两周低位,但高于市场预估的20-40万吨.数据包括中国取消的24.16万吨的订单.

农业部报告还显示,上周出口销售豆粕11.82万吨,在7.5-17.5的预估区间内,销售豆油1.08万吨,低于3.5-6.5万吨的预估区间.

3月大豆合约 回落5-3/4美分,报每蒲式耳13.79-3/4美元.

3月豆油合约 上扬0.11美分,报49.75美分.3月豆粕合约 收跌4美元,报每短吨405.6美元.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为137,976口,豆粕期货为72,497口,豆油期货为113,842口.

以下为CBOT农产品期货在2146GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

--------------------------------------------------------

CBOT玉米 Cc1 698.75 4.50 0.7% 8.1%

CBOT大豆 Sc2 1379.75 -5.75 -0.4% 15.1%

CBOT豆粕 SMc1 408.70 -2.60 -0.6% 32.1%

CBOT豆油 BOc1 49.39 0.15 0.3% -5.2%

CBOT小麦 Wc1 744.50 -1.00 -0.1% 14.1%

CBOT稻米 RRc1 1487.00 -13.00 -0.9% 1.8%

EU小麦 BL2K2 248.25 -6.25 -2.5% 22.6%

NYMEX原油期货 CLc1 93.91 0.81 0.9% -5.0%

道琼工业指数 .DJI 13,471 81 0.6% 10.3%

现货金 XAU= 1674.24 16.95 1.0% 7.1%

欧元/美元 EUR= 1.3259 0.0196 1.5% 2.4%

美元指数 .DXY 79.7650 -0.7940 -1.0% -0.5%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 751 8 1.1% -56.8%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 于春红)

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