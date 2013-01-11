芝加哥期市:CBOT大豆期货收低,受美国农业部利空报告拖累触及六个月低点

路透1月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑,触及六个月低点,交易商称因美国农业部上调2012年美国大豆产量预估和巴西大豆产量预估.

尾盘,大豆和豆粕期货缩减跌幅,豆油期货收在今日交投区间的中部附近.

美国农业部报告,美国2012年度大豆产量为30.15亿蒲式耳,高于市场预估值以及12月预估的29.71亿.

美国农业部上调巴西2012/13年度大豆产量预估至8,250万吨,12月预估为8,100万吨,但下调阿根廷产量预估,由5,500万吨降至5,400万吨.

交投最为活跃的CBOT-3月大豆期货 跌穿13.56美元的支撑位,这是双底形态支撑水准,盘中低见13.51-1/2美元,为6月28日来首见,之后缩减跌幅,结算价报13.73-1/4美元,当日跌6-1/2美分.

3月豆粕合约 也跌至六个月低点392.40美元,之后缩减跌幅,结算价收跌1.3美元,报每短吨404.3美元.3月豆油合约 跌至近两周低点49.12美分,结算价跌0.51美分,报49.24美分.

本周,3月大豆期货升0.6%,结束三周连跌.3月豆粕期货升1.3%,3月豆油期货跌1.3%.

在美国全国油籽加工商协会(NOPA)下周一公布月度数据前,市场预估均值为美国12月大豆压榨量为1.611亿蒲式耳,高于NOPA的11月数据1.57308亿.

市场预计NOPA的12月豆油库存为25.93亿磅,高于11月的数据23.85亿磅.

美国农业部证实向中国出口12万吨大豆,这是本周第三笔涉及中国的出口销售.

CBOT-1月合约周一将到期.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为254,024口,豆粕期货为103,116口,豆油期货为124,160口.

以下为CBOT农产品期货在2049 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 708.75 10.00 1.4% 9.6%

CBOT大豆 Sc2 1373.25 -6.50 -0.5% 14.6%

CBOT豆粕 SMc1 403.10 -5.60 -1.4% 30.3%

CBOT豆油 BOc1 48.88 -0.51 -1.0% -6.2%

CBOT小麦 Wc1 754.75 10.25 1.4% 15.6%

CBOT稻米 RRc1 1503.50 16.50 1.1% 2.9%

NYMEX原油期货 CLc1 93.69 -0.13 -0.1% -5.2%

道琼工业指数 .DJI 13,491 20 0.2% 10.4%

现货金 XAU= 1662.10 -12.54 -0.7% 6.3%

欧元/美元 EUR= 1.3340 0.0071 0.5% 3.1%

美元指数 .DXY 79.5660 -0.1720 -0.2% -0.8%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 760 9 1.2% -56.3%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 于春红)